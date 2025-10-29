Przełom października i listopada oznacza wzmożoną pracę dla Straży Leśnej. Służby rozpoczęły coroczną akcję "Stroisz", której głównym celem jest walka z masową kradzieżą gałęzi jodły i świerku. Nielegalnie pozyskany materiał trafia najczęściej na cmentarze jako elementy stroików i ozdób nagrobnych. Leśnicy kontrolują zarówno osoby wchodzące do lasu w celach pozyskiwania materiału, jak i pojazdy na okolicznych drogach, które mogą przewozić skradziony towar. Lasy Państwowe informują, że wartość szkód w uprawach, powstałych wskutek nielegalnej wycinki, wielokrotnie przekracza rynkową cenę samych skradzionych gałązek.

Weźmiesz to na cmentarz? Leci mandat 500 zł

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że "urwanie kilku gałązek na stroik" to w świetle prawa kradzież mienia Skarbu Państwa. Zbioru gałęzi, szyszek, mchu czy kory traktuje się jako wykroczenie, nawet jeśli chodzi o niewielkie ilości. Straż Leśna wystawia mandaty w wysokości do 500 zł za nielegalne pozyskiwanie stroiszu. W poważniejszych przypadkach, gdy sprawa trafia do sądu, kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Jak podają Lasy Państwowe, co roku Straż Leśna przeprowadza ponad 4000 kontroli i wystawia około 500 mandatów. Leśnicy apelują do Polaków, aby wybierali stroiki i materiały pochodzące z legalnych źródeł. To najlepszy sposób na uniknięcie kary i ochronę młodych upraw leśnych.

Legalne źródła

Gałązki można kupić z legalnych plantacji lub pozyskać z zabiegów pielęgnacyjnych, które prowadzą nadleśnictwa. Sprzedawcy legalnego stroiszu muszą posiadać dokumenty potwierdzające jego pochodzenie. Choć w nadleśnictwach można uzyskać zezwolenia na zbiór niektórych surowców leśnych, dotyczy to głównie działalności komercyjnej. Dla osób prywatnych najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup gotowych stroików lub materiałów w sklepach ogrodniczych i na targowiskach, które gwarantują legalność pochodzenia towaru.