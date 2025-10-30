Prognoza pogody na czwartek, 30 października 2025 roku

W ciągu dnia należy spodziewać się dużego zachmurzenia, z niewielkimi przejaśnieniami możliwymi rano na południowym wschodzie oraz po południu na krańcach zachodnich kraju. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na zachodzie mogą pojawić się lokalne burze. Na północy suma opadów może wynieść do 15 milimetrów. Temperatury maksymalne będą zróżnicowane: od około 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 13 stopni Celsjusza w centrum, do 18 stopni Celsjusza na południu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 kilometrów na godzinę, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. Wiatr będzie bardzo silny nad morzem i w rejonach podgórskich Bieszczadów (do 80 kilometrów na godzinę) oraz w rejonach podgórskich Karpat (do 70 kilometrów na godzinę). W górach wiatr może osiągnąć siłę wichury: w Sudetach porywy do 130, w Bieszczadach do 120, a w Tatrach do 100 kilometrów na godzinę, przy czym jego siła będzie stopniowo słabnąć.

Jaka pogoda w nocy z czwartku na piątek?

W nocy zachmurzenie zmniejszy się do małego lub umiarkowanego, a przelotne opady deszczu będą zanikać, utrzymując się początkowo jedynie na Pomorzu, północnym wschodzie i miejscami na wschodzie. Temperatura minimalna spadnie do około 3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i 9 stopni Celsjusza nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat będzie najchłodniej – od 1 do 3 stopni Celsjusza, z możliwością przygruntowych przymrozków do -2 stopni Celsjusza. Wiatr nadal będzie umiarkowany i dość silny, z kierunku zachodniego, z porywami do sześćdziesięciu kilometrów na godzinę w północnej części kraju. Nad morzem wiatr momentami będzie silny, do czterdziestu pięciu kilometrów na godzinę, w porywach do osiemdziesięciu kilometrów na godzinę

Jak się ubrać w czwartek, 30 października? Porady dla uczniów

Jak ubrać się w czwartek? Zasada "na cebulkę" to podstawa! Z racji, że będzie ciepło, ale wietrznie i deszczowo, kluczowe jest ubranie się warstwowo (na cebulkę) oraz ochrona przed wilgocią i wiatrem. Należy postawić na Lekką kurtkę przejściową (np. softshell, wiatrówkę) lub ciepłą bluzę pod płaszcz – ochroni to przed deszczem i silnym wiatrem, a w najcieplejszym momencie dnia łatwo ją zdjąć. Jako warstwę środkową warto założyć sweter lub bluzę (np. z kapturem), która doda ciepła, zwłaszcza rano i wieczorem. Podstawą powinna być koszulka z długim rękawem lub T-shirt, która ochroni przed chłodem, ale nie przegrzeje, gdy słońce wyjrzy zza chmur. Obowiązkowe są długie spodnie (jeansy, dresy, sztruksy) – niezbędne przy silnym wietrze i deszczu. Nie zapomnijcie o dodatkach: wodoodporne obuwie (sneakersy, botki) oraz chusta/szalik i/lub lekka czapka zapewnią ochronę przed chłodem i wiatrem. Pamiętajcie też o parasolu.