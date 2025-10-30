Pogoda w czwartek, 30 października 2025 roku

Zarówno dzień, jak i noc z czwartku na piątek, 30 października 2025 roku, zapowiadają się dynamicznie pod względem pogody. W ciągu dnia przeważać będzie duże zachmurzenie, choć szansa na większe przejaśnienia pojawi się rano na południowym wschodzie kraju, a po południu na jego krańcach zachodnich. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na zachodzie mogą lokalnie pojawić się burze. Szczególnie na północy opady mogą być intensywne, osiągając sumę do 15 milimetrów.

Jaka temperatura w czwartek?

Termometry w czwartek wskażą maksymalnie od około 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 13 stopni Celsjusza w centrum, aż do 18 stopni Celsjusza na południu.

Czy będzie wiało?

W czwartek wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 kilometrów na godzinę, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. Wiatr będzie silniejszy nad morzem oraz w rejonach podgórskich Bieszczadów, gdzie osiągnie 80 kilometrów na godzinę, a w rejonach podgórskich Karpat 70 kilometrów na godzinę. Najsilniejsze porywy przewidywane są w górach: w Sudetach do 130 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h, a w Tatrach do stu kilometrów na godzinę, przy czym wiatr ten będzie stopniowo słabnąć.

Jaka pogoda w nocy z czwartku na piątek?

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, jedynie na Pomorzu, północnym wschodzie oraz miejscami na krańcach wschodnich utrzyma się początkowo większe zachmurzenie z przelotnymi, zanikającymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od około 3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 9 stopni Celsjusza nad morzem. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat – od 1 do 3 stopni Celsjusza, a lokalnie przy gruncie temperatura może spaść nawet do -2 stopni Celsjusza (możliwe przygruntowe przymrozki). Wiatr nadal umiarkowany i dość silny, z kierunku zachodniego. W północnej części kraju w porywach do 60 kilometrów na godzinę, a nad morzem momentami silny, do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 kilometrów na godzinę.