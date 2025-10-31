Prognoza pogody na Wszystkich Świętych 2025

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że sytuacja pogodowa na Dzień Wszystkich Świętych 2025 będzie kształtowana przez zróżnicowane układy baryczne. Wschód Europy znajdzie się w zasięgu niżu znad Białorusi, natomiast zachodnia część kontynentu będzie pod wpływem rozległego niżu znad północnego Atlantyku. Polska, wraz z pasem od Europy południowej po Skandynawię, znajdzie się głównie pod wpływem wyżów. Jedynie na północnym wschodzie kraju zaznaczać się będzie zatoka niżowa. Od zachodu będzie postępować rozbudowa klina wyżu znad krajów bałkańskich, co spowoduje stopniowe wypieranie chłodnego powietrza polarnego morskiego przez cieplejszą, polarną masę powietrza morskiego.

Reklama

Jaka pogoda w nocy z piątku na sobotę?

W nocy z piątku na sobotę (31 października na 1 listopada) spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, które okresami może wzrastać do dużego. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na silne zamglenia lub mgły, miejscami ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Temperatura minimalna będzie zróżnicowana, wynosząc od 1 stopnia Celsjusza na południu i wschodzie, około 3 stopni Celsjusza w centrum, do 6 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i 7 stopni Celsjusza miejscami nad samym morzem.Lokalnie, w obniżeniach terenu i kotlinach górskich na południu i wschodzie, może być chłodniej, z temperaturą spadającą do około -1 stopnia Celsjusza, podczas gdy na wniesieniach Przedgórza Sudeckiego będzie cieplej, do 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych, tylko na północnym zachodzie i południowym zachodzie okresami umiarkowany i lokalnie porywisty. Wysoko w Karpatach porywy mogą osiągnąć 60 km/h.

Reklama

Pogoda na Wszystkich Świętych

W sam Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada 2025, utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Słabe, przelotne opady deszczu pojawią się dopiero pod wieczór i będą ograniczone do krańców północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Początkowo nadal możliwe są miejscowe silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna będzie dość wysoka, osiągając od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 14 stopni Celsjusza w centrum, do nawet 18 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby, okresami umiarkowany, a na terenach podgórskich także porywisty. Najsilniejsze porywy, sięgające do 70 km/h, spodziewane są wysoko w Karpatach.