Jakie sklepy otwarte 2 listopada 2025? Gdzie zrobimy zakupy w Zaduszki?

Polacy muszą się przygotować na to, że 2 listopada 2025 roku, w Zaduszki, większość dużych sklepów i galerii handlowych pozostanie zamknięta. Choć Dzień Zaduszny sam w sobie nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy, to w 2025 roku wypada w niedzielę, która nie jest objęta kalendarzem niedziel handlowych. Oznacza to, że po zamkniętej z powodu święta Uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada), również niedziela 2 listopada będzie dniem, w którym zakupy zrobimy tylko w ograniczonym zakresie.

Reklama

Dlaczego 2 listopada 2025 roku sklepy będą zamknięte?

Dzień Zaduszny, przypadający na 2 listopada, zgodnie z polskim prawem, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zasadniczo, gdyby wypadał w dzień powszedni, sklepy działałyby w standardowych godzinach. Jednak w 2025 roku Zaduszki wypadają w niedzielę.

Zakaz handlu w niedziele: Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, z drobnymi wyjątkami, zamyka większość placówek handlowych w każdą niedzielę.

Brak niedzieli handlowej: 2 listopada 2025 roku nie jest jedną z ośmiu niedziel handlowych przewidzianych w kalendarzu na dany rok. Co więcej, w listopadzie 2025 roku nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej.

Sytuacja ta tworzy dla handlu "podwójny" weekend bez zakupów w dużych sieciach – sobotni zakaz związany ze świętem Wszystkich Świętych oraz niedzielny zakaz wynikający z braku niedzieli handlowej.

Gdzie zrobimy niezbędne zakupy w Zaduszki? Lista otwartych placówek

Mimo obowiązującego zakazu, Polskie prawo przewiduje szereg wyjątków, dzięki którym możliwe będzie zrobienie najpilniejszych zakupów. W Zaduszki (2 listopada 2025 roku) otwarte będą przede wszystkim placówki, w których:

Za ladą stanie właściciel: Małe sklepy osiedlowe i placówki franczyzowe (np. niektóre sklepy sieci Żabka lub Carrefour Express), pod warunkiem, że obsługę klientów prowadzi osobiście właściciel lub jego najbliższa rodzina.

Stacje benzynowe: Większość stacji paliw (np. Orlen, BP, Shell) działa całodobowo i oferuje podstawowe artykuły spożywcze.

Apteki i punkty apteczne: Utrzymują dyżury, zapewniając dostęp do lekarstw.

Placówki gastronomiczne: Restauracje, kawiarnie, cukiernie mogą działać bez ograniczeń.

Sklepy z przewagą sprzedaży kwiatów: Z uwagi na bliskość cmentarzy, kwiaciarnie często działają w tym dniu.

Inne placówki wyłączone z zakazu: Sklepy na dworcach i lotniskach, placówki pocztowe, piekarnie i cukiernie.

Podsumowanie ograniczeń handlowych w Weekend Zaduszny 2025

W weekend związany z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym w 2025 roku, duże sklepy i galerie handlowe pozostaną zamknięte zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. 1 listopada 2025 roku przypada w sobotę. Jest to Uroczystość Wszystkich Świętych, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym, zgodnie z przepisami, w ten dzień obowiązuje całkowity zakaz handlu, a duże placówki handlowe będą zamknięte. Natomiast 2 listopada 2025 roku, czyli Dzień Zaduszny, wypada w niedzielę. Mimo że Dzień Zaduszny sam w sobie nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy, to w tym przypadku zastosowanie mają przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele. Ponieważ 2 listopada 2025 roku nie jest niedzielą handlową, duże markety i galerie handlowe również tego dnia będą zamknięte. Podsumowując, cały weekend 1 i 2 listopada 2025 roku upłynie pod znakiem ograniczeń handlowych, wymagając od Polaków dobrego planowania i wcześniejszych zakupów.