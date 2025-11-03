Święto Niepodległości 2025 pod znakiem chmur, opadów i jesiennych mgieł

11 listopada 2025, czyli Święto Niepodległości, w Polsce dominować będzie pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu niemal w całym kraju. Według najnowszych prognoz, spodziewane opady wyniosą od 5 do 8 mm, a w rejonach górskich możemy liczyć na deszcz ze śniegiem lub śnieg. Przejaśnień będzie niewiele, co może wprowadzić lekki nastrój jesiennej szarugi.

Reklama

Dzień Niepodległości w 2025 roku niemal na pewno będzie charakteryzował się dużym lub umiarkowanym zachmurzeniem na przeważającym obszarze kraju. Wpływ wyżów i niżów na pogodę w połowie listopada często prowadzi do powstania tzw. "zgniłego wyżu", czyli sytuacji, w której powietrze jest stabilne, ale jednocześnie pełne wilgoci.

To sprawia, że poranek i przedpołudnie 11 listopada mogą wiązać się z występowaniem gęstych, zalegających mgieł oraz niskich chmur warstwowych, szczególnie w dolinach rzek i na terenach nizinnych. Takie warunki będą znacząco ograniczać widoczność, co może mieć wpływ na przebieg porannych uroczystości i podróże. Mimo to, w pasie centralnym i południowym, istnieje szansa na lokalne, krótkotrwałe przejaśnienia w ciągu dnia.

Prognoza pogody na 11 listopada 2025 w Polsce. Temperatura i warunki termiczne

Reklama

Temperatura powietrza rano będzie umiarkowana, oscylując poniżej 5 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych termometry pokażą od 5 do 8 stopni Celsjusza. Jednak z uwagi na porywisty wiatr temperatura odczuwalna może być niższa o kilka stopni, co sprawi, że pogoda będzie odczuwalnie chłodniejsza. Pomimo zimnych akcentów, nie należy spodziewać się żadnych gwałtownych ataków mrozu ani wyraźnej zimy.

Pogoda na 11 listopada 2025. Wyraźne ochłodzenie i pierwsze przymrozki

Święto Niepodległości 2025 zwiastuje koniec ciepłej części jesieni. Temperatury w ciągu dnia będą wyraźnie niższe niż na początku miesiąca i zróżnicowane regionalnie. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie spodziewany jest nieco cieplejszy front, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnieokoło 10 stopni Celsjusza. Natomiast w centrum, na północy i wschodzie Polski będzie wyraźnie chłodniej. Maksymalne wartości temperatury wyniosą zaledwie 7 do 8 stopni Celsjusza.

Różnice będą jeszcze bardziej odczuwalne nocą i nad ranem. W regionach zachodnich minimalne temperatury utrzymają się najprawdopodobniej w okolicach 3 do 5 stopni Celsjusza. Jednak na chłodniejszym północnym wschodzie i w rejonach podgórskich temperatura może spaść do zaledwie 1 lub 2 stopni Celsjusza, co oznacza ryzyko lokalnych, słabych przymrozków przy gruncie. W wyższych partiach gór temperatury będą ujemne.

Prognoza pogody na Dzień Niepodległości w Polsce. Od opadów deszczu do opadów śniegu

Analiza długoterminowa sugeruje, że 11 listopada 2025 roku nie powinien być dniem obfitych opadów, ale lokalnie deszcz jest możliwy. Niewielkie, przelotne opady deszczu są najbardziej prawdopodobne wzdłuż linii wybrzeża oraz na wschodzie kraju, co jest związane z wpływem przemieszczających się układów niżowych. Co bardziej typowe dla listopada, w chłodniejszych rejonach północno-wschodnich oraz na terenach podgórskich przy temperaturach oscylujących w okolicach 0 stopni Celsjusza istnieje niewielkie ryzyko epizodów deszczu ze śniegiem lub nawet chwilowego, mokrego śniegu. Jeśli spadnie, będzie to zjawisko przejściowe i nie spowoduje powstania trwałej pokrywy. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, a jego kierunek może być zmienny, co potęguje wrażenie chłodu.