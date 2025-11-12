Wybór "Stiflera" na twarz kampanii skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli wywołał medialną burzę. Mężczyzna zaistniał w show-biznesie za sprawą licznych kontrowersji i skandali. Stał się rozpoznawalny jako patocelebryta, mówił o nadużywaniu alkoholu, narkotykach i seksie. Teraz w kampanii dla dzieci influencer, który "przeszedł przemianę", ma mówić o doświadczeniach z internetu i sposobach radzenia sobie z hejtem.

Pod koniec października w Polskiej Agencji Prasowej zainaugurowano projekt "Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy", którego twarzą został Damian "Stifler" Zduńczyk. Akcja ma na celu "przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w przestrzeni cyfrowej, edukowanie młodych ludzi, nauczycieli i rodziców oraz budowanie bezpiecznego, empatycznego środowiska online". Kampania jest realizowana przez Fundację Chaber Polski, która poinformowała, że projekt został zlecony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak jednak twierdzą przedstawiciele resortu, jest to nieprawdziwa informacja.

MEN dementuje

"Nieprawdą jest, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi kampanię społeczną »Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy«, ani że MEN zlecał realizację tej kampanii. Fundacja została upomniana i wezwana do pilnego sprostowania nieprawdziwych informacji" - poinformowała Plejadę rzeczniczka prasowa MEN, Ewelina Gorczyca. "Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu dotacyjnego Ministra Edukacji »Młodzi Obywatele« na rok 2025, podobnie jak inne organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Środki przyznano w otwartym konkursie dotacyjnym, którego celem jest wspieranie działań w obszarze edukacji obywatelskiej i kultury" - wyjaśniła Gorczyca.

MEN zaskoczony wyborem ambasadora kampanii

"MEN nie finansował ani nie współprowadzi kampanii, nie uczestniczy w jej promocji, ani nie odpowiada za jej treści merytoryczne. Jesteśmy zaskoczeni doborem osób w kampanię. Fundacja nie konsultowała tego z resortem (...) Odpowiedzialność za realizację, promocję i przekaz kampanii ponosi wyłącznie fundacja, która realizuje umowę dotacyjną" - brzmi oświadczenie.

Fundacja Chaber o udziale "Stiflera" w kampanii dla dzieci i młodzieży

W rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl fundacja tłumaczy, że historia Zduńczyka "w bardzo autentyczny sposób pokazuje, jak cienka jest granica między byciem ofiarą a sprawcą hejtu oraz jak duże znaczenie ma refleksja i zmiana w świecie mediów społecznościowych". Organizatorzy kampanii zapewniają, że "decyzja o zaproszeniu go do udziału w kampanii była jednak w pełni przemyślana i oparta na jego aktualnej postawie, a nie dawnych wyborach".

Kim jest Stifler?

Stifler, czyli Damian Zduńczyk, po raz pierwszy w przestrzeni medialnej pojawił się w 2015 roku w 3. edycji programu kontrowersyjnego programu "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy”. Stifler pojawiał się w "Warsaw Shore" do 2019 roku. Wówczas podjął decyzję o zakończeniu tej telewizyjnej przygody.