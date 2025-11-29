Wypadek, w którym brał udział wójt Przechlewa - Andrzej Żmuda Trzebiatowski miał miejsce w piątek, 28 listopada. To właśnie wtedy przy ul. Dworcowej doszło do zderzenia volkswagena z busem.

Po pijanemu spowodował wypadek. Uciekł z miejsca wypadku

Samochód osobowy zjechał na przeciwny pas i uderzyła w auto jadące z naprzeciwka. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Policja ustaliła, kto kierował autem i zatrzymała sprawcę kolizji. Odnaleziono go po czterech godzinach. Miał we krwi 1,5 promila alkoholu. Okazało się, że to wójt Przechlewa, Andrzej Żmuda Trzebiatowski. Prywatnie jest on ojcem znanej aktorki. Jak ustalili funkcjonariusze kierowca był nietrzeźwy.

Wójt Przechlewa był już skazany za jazdę po alkoholu

Radio Weekend FM podało, że to właśnie on był kierowcą volkswagena. Nie jest to pierwsze takie zdarzenie z udziałem Andrzeja Żmudy Trzebiatowskiego. W 2014 roku jak przypomina m.in. gazeta.pl również uderzył w auto, uciekł i próbował powstrzymać przyjazd policji. Wówczas miał 1,8 promila we krwi. Został wtedy skazany na 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz karę finansową.

Wójt przeprosił za swoje zachowanie. Co dalej z jego karierą?

Wójt Przechlewa usłyszał teraz zarzut kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przeprosił za swoje zachowanie. W rozmowie z reporterem radia Weekend FM, powiedział, że nie pamięta tego, że odjechał z miejsca wypadku. Nie powinno się to wydarzyć, bardzo przepraszam - stwierdził. Nie wiem, czy będę miał wyrok skazujący. Ja uczciwie pracuję dla gminy, dla mieszkańców, realizuję ich marzenia - powiedział Andrzej Żmuda Trzebiatowski zapytany o jego przyszłość na stanowisku i w urzędzie.