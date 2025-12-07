Dywersja na kolei. Jest czerwona nota Interpolu

RMF FM ustaliło, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji skierowało przygotowany przez prokuraturę wniosek do centrali Interpolu w Lyonie.

Pomimo ucieczki z Polski, Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow są aktywnie poszukiwani w kraju i za pośrednictwem Europejskich Nakazów Aresztowania. Wystawienie Czerwonej Noty Interpolu oznacza, że teraz ich ściganie obejmie cały świat.

Kim są Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow?

Poszukiwani to: Jewhenij Iwanow, urodzony w Estonii (13 września 1984 r.), oraz Ołeksandr Kononow, urodzony na Ukrainie (7 września 1986 r.). Obaj mężczyźni są oskarżeni przez Prokuraturę o poważne przestępstwa - akty dywersji o znamionach terroryzmu, które według śledczych były realizowane na rzecz służb wywiadowczych Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce. Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów - dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie.

Ataki na kolei

W dniach 15 i 16 listopada odnotowano akty sabotażu na infrastrukturze kolejowej linii Warszawa – Lublin (Mika i Gołąb k. Puław). O poranku 16 listopada nieprawidłowości w torowisku zostały wykryte przez maszynistę. W toku oględzin służby ustaliły, że uszkodzenie szlaku było wynikiem eksplozji.

Ponadto, w rejonie Puław nastąpiło uszkodzenie sieci trakcyjnej. Konsekwencją tego zdarzenia było wybicie szyby w jednym z wagonów pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów. W składzie podróżowało łącznie 475 osób.