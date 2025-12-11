Całe zdarzenie miało miejsce w sobotę, 6 grudnia, ale wciąż jest o nim głośno. W sieci krąży nagranie, na którym widać, jak klienci jednego ze sklepu Auchan zareagowali na promocję, którą zaoferowała im ta sieć.

Promocja w Auchan. Tak klienci bili się o resoraki

W Mikołajki można tam było znaleźć resoraki z nowej edycji Hot Wheels. Akcja była zapowiadana w mediach społecznościowych, więc nie dziwne, że klienci pojawili się w sklepach tej sieci. Miało być kolekcjonersko i fair. Tak przynajmniej zakładali organizatorzy tej akcji. "Zapraszamy do zabawy, ale tym razem bez przepychania, jasne?" - apelowano do klientów.

Niestety klienci nie wzięli sobie tych słów do serca. Za najnowszą kolekcję trzeba było zapłacić tylko 11 złotych. W kartonach, które znalazły się w promocji Auchan, można było znaleźć unikatowe modele, pojawiające się raz na kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt pudeł. To podziałało na wyobraźnię klientów, którzy wręcz rzucili się na kartony, gdy tylko te znalazły się w sklepowych koszach.

Krzyki, przepychanki. To nagranie podbija sieć

W sieci pojawiły się nagrania z różnych sklepów Aucha. Widać na nich, jak klienci rzucają się na kartony, wyrywają je sobie i krzyczą. Udział w tym biorą zarówno dorośli, jak i dzieci. Nagranie, które podbija sieć pochodzi z Auchan w Rzeszowie, w sklepie w Krasnem.

Internauci komentują bitwę w Auchan. "Ludzie nie mają godności"

Podobne filmiki nagrane zostały m.in. w Lublinie, czy Piasecznie. Nie obyło się bez komentarzy internautów. "Dorośli ludzie…", "Ludzie nie mają godności", "Wiecie już, ile kosztuje ludzka godność", "Tak się wziąć upodlić za resoraka" - pisali.