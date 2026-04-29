To imię nosi dziś 5 tys. Polaków. Wymyślił je polski poeta

Marta Kawczyńska
To imię nie tylko wyjątkowo brzmi, ale ma też ciekawą historię powstania. Dziś nosi je prawie 5 tysięcy Polaków. Tym, który je wymyślił, jest Juliusz Słowacki. Nie tylko je stworzył, ale nadał też taki tytuł jednemu z dzieł, które stworzył. Co to za imię?

Nadawanie imienia to ważny, choć nie zawsze łatwy proces, zwłaszcza dla przyszłych rodziców. Wielu z nich długo zastanawia się, jakie imię nadać swojemu dziecku. Jedni chcą, by było oryginalne, inni, by było hołdem dla przodków lub imieniem z dawnych lat.

To imię nosi 5 tysięcy Polaków

Takich wyjątkowych imion, które zapisały się w historii, jest dosyć wiele. Jedno z takich imion nosi obecnie 5 tysięcy Polaków. Nie jest może tak popularne jak Franciszek, Tadeusz, czy Ignacy, ale ładnie brzmi i ma bardzo ciekawą historię powstania.

To imię wymyślił Juliusz Słowacki

Tym imieniem jest imię Kordian. Jego historia jest wyjątkowa, bo stworzył je polski pisarz, czyli Juliusz Słowacki. Podobnie jak Adam Mickiewicz czy Zygmunt Krasiński uznawany był za narodowego wieszcza. Stworzył wiele dzieł, które nie tylko zapisały się w historii literatury polskiej, ale znalazły się także na liście lektur szkolnych.

Jedną z najbardziej znanych jest dramat romantyczny, który spod pióra Juliusza Słowackiego, wyszedł w Genewie w 1833 roku. To właśnie "Kordian". To dramat, który mówi o duchowym dojrzewaniu młodego romantyka, zastanawia się nad sensem własnej egzystencji i przeżywa rozczarowanie romantyczną miłością. To właśnie na potrzebę tego dzieła Juliusz Słowacki wymyślił imię Kordian.

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Imię Kordian, które nosi prawie 5 tysięcy Polaków, ma bardzo symboliczne znaczenie. Oznacza tego, który "daje serce". Tłumaczone jest również jako "człowiek sercowy" lub "mający serce na dłoni".

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Osoby o imieniu Kordian uchodzą za bardzo wrażliwe, skłonne do zadumy. To także ci, którzy kierują się głównie uczuciami. Osoby, które noszą to imię:

  • mają idealistyczne podejście do świata
  • chętnie niosą pomoc
  • są gotowe do poświęcenia dla wyższych idei

Kordian świętuje imieniny tylko raz w roku. Wypadają one 22 października.

