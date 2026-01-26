W sobotę w Minneapolis funkcjonariusze Border Patrol zastrzelili człowieka. Wybuchły protesty. O zabitym mówiono jako o terroryście. Analiza nagrań wideo przeczy tym twierdzeniom. Mężczyzna był dyplomowanym pielęgniarzem. 37-letni Pretti nie podszedł do funkcjonariuszy z wyciągniętą bronią, lecz telefonem. Nagrania wskazują, że mężczyzna został powalony na ziemię, kiedy próbował pomóc uczestniczce demonstracji w Minneapolis, spryskanej przez służby gazem pieprzowym.

Dominik Tarczyński chwali akcję ICE w Minneapolis

To kolejne zabójstwo w Minneapolis, popełnione przez ICE. Dominik Tarczyński wyraził w mediach społecznościowych aprobatę dla takich akcji. "Dobra robota, ICE" ("Good job, ICE") - napisał na X Tarczyński, publikując nagranie z zabicia Prettiego. Do wpisu Tarczyński dołączył drastyczne wideo z miejsca zdarzenia w Minneapolis. Podobnie europoseł PiS zareagował wcześniej, gdy agent ICE strzelił w twarz 37-letniej Renee Nicole Good, zabijając ją na miejscu.

Reklama

Roman Giertych składa zawiadomienie do prokuratury

Na komentarz Dominika Tarczyńskiego niemal natychmiast zareagował Roman Giertych, adwokat i poseł na Sejm RP. W swoim wpisie nie przebierał w słowach, nazywając europosła „degeneratem” i zapowiadając podjęcie kroków prawnych. "Dość. Składam zawiadomienie na tego degenerata. Kto pochwala dokonanie zbrodni zabójstwa, podlega odpowiedzialności karnej” - napisał Giertych. "Kwalifikacja może być dwojaka w zależności od tego jak zdefiniujemy działania ICE. W grę wchodzi 126a kk w zw. z 118a ust 1 pkt. 1 lub 255 par.3 kk" - doprecyzował.

Posłowie PiS odcinają się od Tarczyńskiego

Od Tarczyńskiego odcinają się niektórzy politycy z PiS. "Nie do obrony. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takich wpisów" - mówi Wirtualnej Polsce poseł PiS Janusz Cieszyński, pytany o wybryk kolegi z partii. Jeden z rozmówców WP, który nie chce wypowiadać się pod nazwiskiem, przyznaje, że "wpisy Tarczyńskiego są idiotyczne", ale "taki jest i się nie zmieni". - "On się podlizuje środowisku Trumpa, ma tam kontakty, dzięki takim kontrowersjom istnieje w polityce. I niektórzy to lubią, również w Polsce" - powiedział inny polityk z PiS w rozmowie z WP.

Przerażony minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ostro zareagował na słowa europosła z PiS Dominika Tarczyńskiego. "Jestem porażony Dominikiem Tarczyńskim. Myślę, że jego wyborcy powinni sobie obejrzeć ten film w zwolnionym tempie i zestawić to z jego wypowiedziami. Czy takiej Polski byśmy chcieli?" - pytał w RMF FM.