W sobotę w Minneapolis funkcjonariusze Border Patrol zastrzelili człowieka. Wybuchły protesty. O zabitym mówiono jako o terroryście. Analiza nagrań wideo przeczy tym twierdzeniom. Mężczyzna był dyplomowanym pielęgniarzem. 37-letni Pretti nie podszedł do funkcjonariuszy z wyciągniętą bronią, lecz telefonem. Nagrania wskazują, że mężczyzna został powalony na ziemię, kiedy próbował pomóc uczestniczce demonstracji w Minneapolis, spryskanej przez służby gazem pieprzowym.

Dominik Tarczyński chwali akcję ICE w Minneapolis

To kolejne zabójstwo w Minneapolis, popełnione przez ICE. Dominik Tarczyński wyraził w mediach społecznościowych aprobatę dla takich akcji. "Dobra robota, ICE" ("Good job, ICE") - napisał na X Tarczyński, publikując nagranie z zabicia Prettiego. Do wpisu Tarczyński dołączył drastyczne wideo z miejsca zdarzenia w Minneapolis. Podobnie europoseł PiS zareagował wcześniej, gdy agent ICE strzelił w twarz 37-letniej Renee Nicole Good, zabijając ją na miejscu.

Reklama
Giertych zawiadomi prokuraturę ws. Tarczyńskiego. 'Podlega odpowiedzialności karnej...'
Giertych zawiadomi prokuraturę ws. Tarczyńskiego. "Podlega odpowiedzialności karnej..."

Zobacz również

Roman Giertych składa zawiadomienie do prokuratury

Na komentarz Dominika Tarczyńskiego niemal natychmiast zareagował Roman Giertych, adwokat i poseł na Sejm RP. W swoim wpisie nie przebierał w słowach, nazywając europosła „degeneratem” i zapowiadając podjęcie kroków prawnych. "Dość. Składam zawiadomienie na tego degenerata. Kto pochwala dokonanie zbrodni zabójstwa, podlega odpowiedzialności karnej” - napisał Giertych. "Kwalifikacja może być dwojaka w zależności od tego jak zdefiniujemy działania ICE. W grę wchodzi 126a kk w zw. z 118a ust 1 pkt. 1 lub 255 par.3 kk" - doprecyzował.

Tragiczna strzelanina w Minneapolis. Analiza wideo przeczy wersji władz. 'Bandyci z ICE'
Tragiczna strzelanina w Minneapolis. Analiza wideo przeczy wersji władz. "Bandyci z ICE"

Zobacz również

Posłowie PiS odcinają się od Tarczyńskiego

Od Tarczyńskiego odcinają się niektórzy politycy z PiS. "Nie do obrony. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takich wpisów" - mówi Wirtualnej Polsce poseł PiS Janusz Cieszyński, pytany o wybryk kolegi z partii. Jeden z rozmówców WP, który nie chce wypowiadać się pod nazwiskiem, przyznaje, że "wpisy Tarczyńskiego są idiotyczne", ale "taki jest i się nie zmieni". - "On się podlizuje środowisku Trumpa, ma tam kontakty, dzięki takim kontrowersjom istnieje w polityce. I niektórzy to lubią, również w Polsce" - powiedział inny polityk z PiS w rozmowie z WP.

Przerażony minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ostro zareagował na słowa europosła z PiS Dominika Tarczyńskiego. "Jestem porażony Dominikiem Tarczyńskim. Myślę, że jego wyborcy powinni sobie obejrzeć ten film w zwolnionym tempie i zestawić to z jego wypowiedziami. Czy takiej Polski byśmy chcieli?" - pytał w RMF FM.