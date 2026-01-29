Incydent przy granicy

Do incydentu doszło w nocy ze środy, 28 stycznia na czwartek, 29 stycznia. Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wprowadzono czasowo ograniczenia w użytkowaniu przestrzeni powietrznej w rejonie, w którym doszło do zdarzenia.

Incydent przy granicy. Wprowadzono ograniczenia

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami" – wyjaśniło na portalu X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak poinformowano zostały przeprowadzone analizy, które objęły m. in. charakterystykę lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów. Oceniono, że był to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów, poruszające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi. Jak podkreślono nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Sytuacja przy granicy jest monitorowana

"Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami i instytucjami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów" - napisano w komunikacie.

"Należy podkreślić, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowano.

Straż Graniczna wyjaśniła, że pierwsze ujawnione obiekty to balony przemytnicze. "Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia" - dodano. Jednocześnie SG zapewniła, że sytuacja jest w pełni monitorowana.

DORSZ, SG i policja na bieżąco monitorują sytuację na wschodniej granicy kraju i pozostają w stałym kontakcie ze sobą prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.