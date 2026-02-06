Dron na terenie jednostki wojskowej

Na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej w Łódzkiem znaleziono dron. Do zdarzenia doszło w czwartek, 6 lutego. W jednostce tej stacjonuje 1 Batalion Kawalerii Powietrznej.

Trwa dochodzenie ws. dronu

Informacja o zdarzeniu została potwierdzona przez płk Pawła Durka, rzecznika Żandarmerii Wojskowej. Przekazano, że bezzałogowy statek powietrzny spadł na teren jednostki, ale nie spowodował żadnych szkód. Nie był też zagrożeniem dla żołnierzy.

"Obecnie trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia" - czytamy na oficjalnym profilu ŻW. Dochodzenie prowadzi Oddział Żandarmerii Wojskowej w Łodzi. Służby nie informują na tym etapie dochodzenia skąd pochodzi dron ani kto mógł nim sterować.

Surowe kary za loty dronami

Żandarmeria Wojskowa przypomniała, że zgodnie z prawem lotniczym wykonywanie lotów statkami powietrznymi, w tym dronami, nad terenami i obiektami wojskowymi jest przestępstwem. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.