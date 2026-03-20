Halina Kowalska nie żyje

Nie żyje Halina Kowalska-Nowak. Aktorka znana była m.in. z serialu "Alternatywy 4", w którym wcieliła się w postać śpiewaczki. Ostatnie lata swojego życia Halina Kowalska-Nowak spędziła w Skolimowie. Odeszła 19 marca.

"Z wielkim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina, podopieczną Fundacji Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, zmarłą wczoraj, Halinę Kowalską. Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża, Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci!" - czytamy w poście zamieszczonym na stronie "Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich".

Tak wyglądały ostatnie chwile życia aktorki

Jak mówi "Super Expressowi" osoba związana z Domem Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie ostatnie miesiące życia aktorki były dosyć trudne. Przebywała w części szpitalnej ośrodka. Jej stan zdrowia z dnia na dzień się pogarszał. Aktorka miała problemy z pamięcią, nie zawsze była świadoma, gdzie się znajduje. Halina zmarła wczoraj. Przez kilka miesięcy przebywała w części szpitalnej Skolimowa. Nie kontaktowała. Nie wiedziała, gdzie jest i co się z nią dzieje. Po prostu nie była świadoma - mówi "Super Expressowi" jeden z pracowników.

Kim była Halina Kowalska?

Halina Kowalska-Nowak znana była z ról w polskich komediach. W 1966 ukończyła słynną łódzką filmówkę. Największą rozpoznawalność zyskała dzięki komediom, w których grała w latach 70. Widzowie pamiętają ją m.in. z filmu "Nie lubię poniedziałków" a także produkcji Stanisława Barei "Nie ma róży bez ognia". Wcieliła się w śpiewaczkę w serialu "Alternatywy 4". Halina Kowalska-Nowak miała 84 lata.