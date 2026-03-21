Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Marcin Repelewicz powiedział PAP, że w sumie przez około pięć godzin apteki miały problem z obsługą recept, w niektórych przypadkach pacjenci nie mogli ich zrealizować.

Przed południem NIA przekazała, że z powodu ogólnoeuropejskiej awarii systemu weryfikacji autentyczności leków PLMVS czas obsługi pacjentów w aptekach znacznie się wydłużył lub ją uniemożliwił. Awaria dotyczyła aptek i hurtowni farmaceutycznych. Według NIA system nie działał w Austrii, Francji, Norwegii, Belgii, Niemczech, na Węgrzech, w Łotwie, Portugalii, Rumunii, Holandii i Słowacji. Drugi raz system przestał działać przed godz. 15, a awaria trwała kilkadziesiąt minut.

Repelewicz zaznaczył, że awaria na tę skalę może sparaliżować funkcjonowanie aptek ogólnodostępnych. "Brak możliwości, wymaganej przez prawo weryfikacji produktów leczniczych wydawanych na receptę, powoduje problemy w 11 tysiącach aptek w naszym kraju" - napisał na X.

Kilkugodzinny paraliż aptek w Polsce i Europie. Co się stało z systemem PLMVS?

NIA zapowiedziała, że będzie wyjaśniała i sprawdzała przyczyny awarii, a także informowała o stanowiskach innych instytucji w tej sprawie.

PLMVS to Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków nadzorowany przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków.