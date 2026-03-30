Projekt uchwały dotyczył udzielenia pomocy rzeczowej miastu Łuck w Ukrainie w związku z rosyjską agresją.

Zakup agregatu prądotwórczego dla Ukrainy

Chodzi o zakup agregatu prądotwórczego; łączny koszt z transportem na miejsce na wynieść nie więcej, niż 130 tys. zł. Z uzasadnienia uchwały wynika, że z prośba o zakup urządzenia zwrócił się mer Łucka.

Agregat będzie używany do podtrzymania zasilania i funkcjonowania kluczowych służb komunalnych i zapewnienia niezbędnych usług mieszkańcom Łucka.

Radny PiS: Ukraina traktuje Polskę instrumentalnie

W związku z uchwałą wywiązała się dyskusja dotycząca m.in. zbrodni na Wołyniu i działalności UPA. Rozpoczął ją radny PiS Paweł Myszkowski, który przed głosowaniem odczytał oświadczenie; m.in. zarzucił stronie ukraińskiej, że – w sytuacji wojny z Rosją – traktuje Polskę w "sposób instrumentalny".

Władze w Kijowie nie doceniają skali pomocy udzielonej przez nasz kraj, traktując to jako coś oczywistego i należnego – mówił radny. Podkreślił również, że Ukraina nadal nie rozwiązała kwestii ekshumacji polskich ofiar rzezi wołyńskiej, a – jak to ujął – "podejmowane, jednostkowe w tej kwestii działania, stają się tylko listkiem figowym, nie będącym w stanie przykryć ogromu zaniedbać i braku dobrej woli".

Wypominał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu niektóre wypowiedzi dotyczące Polski; mówił też, że mimo trwającej wojny na Ukrainie, realizowane są tam kosztowne inwestycje państwowe, jak całoroczny ośrodek narciarski.

Radny PiS: Honorowym obywatelem Łucka jest Bandera

I w takich realiach Łuck zwraca się do Białegostoku o zakup generatora (...). Czy w sytuacji, gdy na Ukrainie wydawane są tak znaczące środki na ośrodek narciarski, jakby wojny nie było, powinniśmy sięgać do kieszeni Białostoczan? – pytał. Myszkowski zauważył też, że honorowym obywatelem Łucka jest Stepan Bandera, współodpowiedzialny za zbrodnie na Wołyniu.

Nasza odpowiedź odmowna, wraz z uzasadnieniem dotycząca wniosku Łucka (...), powinna stać się początkiem dyskusji o tym, czy na pewno powinniśmy kontynuować umowę partnerską z miastem, które honoruje terrorystę i współautora polskiej hekatomby na Wołyniu – dodał Myszkowski. Apelował, by wsparcie na Ukrainę kierować do tamtejszych Polaków.

Radna KO: Czy teraz jest najlepszy czas na dyskusje historyczne?

Należy się pamięć i cześć ofiarom banderowców, utworzenie miejsc pamięci (...), ale jesteśmy w sytuacji wojny. Wiemy że Rosja atakuje źródła energii na Ukrainie, a o pomoc zwraca się nasze miasto partnerskie. Nie wiem, czy teraz jest najlepszy czas na dyskusje historyczne – odpowiadała mu radna KO Agnieszka Zabrocka.

Radny KO: To za duże armaty na odruch ludzki

Argumenty są poważne, słuszne i prawdziwe (...). Ale to doraźna pomoc, która jest potrzebna teraz, a na spory historyczne, które trwają od wielu lat, też przyjdzie czas. Więc chyba za duże armaty na odruch ludzki – radny inny KO Marek Tyszkiewicz.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, 5 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu, a 4 nie wzięło udziału w tym głosowaniu.