Jacek Magiera nie żyje

Jacek Magiera był drugim trenerem reprezentacji Polski. Zmarł nagle 10 kwietnia po tym jak zasłabł podczas biegania we Wrocławiu. Mimo szybkiego przewiezienia go do szpitala, lekarzom nie udało się go uratować.

Podano datę i szczegóły pogrzebu Jacka Magiery

Były piłkarz i szkoleniowiec miał 49 lat. Był osobą uznawaną zarówno w środowisku piłkarskim, jak też wśród kibiców piłki nożnej. Teraz podano datę i szczegóły pogrzebu Jacka Magiery.

Ceremonia odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wcześniej odprawiona zostanie specjalna żałobna msza. Komunikat w tej sprawie zamieścił na swojej stronie PZPN. Do żałobników wystosowano apel o zrozumienie, że nie wszyscy, którzy będą chcieli pożegnać trenera zmieszczą się w katedrze.

Jest apel ws. pogrzebu Jacka Magiery

"Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie" - czytamy w komunikacie.

Kim był Jacek Magiera?

Jacek Magiera zaczynał swoją sportową karierę w Rakowie Częstochowa. W 1997 roku podjął współpracę z Legią Warszawa. Był z nią związany przez niemal dekadę. Po zakończeniu kariery sportowca zaczął pracować jako szkoleniowiec.

To z Legią zdobył mistrzostwo Polski i awansował do Ligi Mistrzów. Pracował także z młodzieżowymi kadrami i Śląskiem Wrocław. W 2025 r. został drugim trenerem reprezentacji Polski. Miał 49 lat.