Dziennik Gazeta Prawana logo

Pogrzeb Jacka Magiery. Podano datę i miejsce. Jest prośba do żałobników

Marta Kawczyńska
13 kwietnia 2026, 23:14
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Magiera
Jacek Magiera odszedł niespodziewanie w wieku 49 lat. Zmarł w piątek, 10 kwietnia. Były piłkarz i szkoleniowec był bardzo szanowany w środowisku piłkarskim oraz wśród kibiców. Teraz podano datę i szczegóły jego pogrzebu. Kiedy i gdzie zostanie pochowany? Jest apel do żałobników.

Jacek Magiera był drugim trenerem reprezentacji Polski. Zmarł nagle 10 kwietnia po tym jak zasłabł podczas biegania we Wrocławiu. Mimo szybkiego przewiezienia go do szpitala, lekarzom nie udało się go uratować.

Były piłkarz i szkoleniowiec miał 49 lat. Był osobą uznawaną zarówno w środowisku piłkarskim, jak też wśród kibiców piłki nożnej. Teraz podano datę i szczegóły pogrzebu Jacka Magiery.

Ceremonia odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wcześniej odprawiona zostanie specjalna żałobna msza. Komunikat w tej sprawie zamieścił na swojej stronie PZPN. Do żałobników wystosowano apel o zrozumienie, że nie wszyscy, którzy będą chcieli pożegnać trenera zmieszczą się w katedrze.

"Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina Zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej, liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie" - czytamy w komunikacie.

Jacek Magiera zaczynał swoją sportową karierę w Rakowie Częstochowa. W 1997 roku podjął współpracę z Legią Warszawa. Był z nią związany przez niemal dekadę. Po zakończeniu kariery sportowca zaczął pracować jako szkoleniowiec.

To z Legią zdobył mistrzostwo Polski i awansował do Ligi Mistrzów. Pracował także z młodzieżowymi kadrami i Śląskiem Wrocław. W 2025 r. został drugim trenerem reprezentacji Polski. Miał 49 lat.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćPogrzebJacek Magiera
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPogrzeb Jacka Magiery. Podano datę i miejsce. Jest prośba do żałobników »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj