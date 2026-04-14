Prośba od żony Jacka Magiery. Przekazał ją brat zmarłego

Marta Kawczyńska
wczoraj, 13:03
Prośba od żony Jacka Magiery. "W imieniu naszej rodziny"
Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w czwartek w Warszawie. Trener odszedł nagle w wieku 49 lat. Rodzina zmarłego zwróciła się z poruszającym apelem, do tych, którzy przyjdą na pogrzeb. Prośbę żony Jacka Magiery przekazał w mediach społecznościowych brat szkoleniowca, Marek Magiera. Czego dotyczy ta prośba?

Jacek Magiera nie żyje. Były piłkarz a w ostatnich latach trener zmarł nagle. Do tragedii doszło podczas porannego biegu. Magiera zasłabł i choć szybko został przewieziony do szpitala, jego życia nie udało się uratować.

Pogrzeb Jacka Magiery. Kiedy i gdzie zostanie pochowany?

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia w Warszawie. Najpierw będzie to msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Rozpocznie się ona o godz. 12:00. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

Jacek Magiera cenił tę książkę. Wykupił aż 700 egzemplarzy

Dwa dni wcześniej, czyli we wtorek, 14 kwietnia o godz. 20:00 trenera pożegnają Wrocławianie. Msza święta dziękczynna za życie Jacka Magiery zostanie odprawiona w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej 174. Po mszy jego ciało przetransportowane zostanie do Warszawy.

Poruszający apel. O to prosi żona Jacka Magiery

W sieci pojawił się poruszający apel, który w imieniu żony zmarłego - Magdaleny, zamieścił brat Jacka Magiery. "Szanowni, W czwartek pożegnamy Jacka. Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi" - napisał Marek Magiera. "W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę Msze za Jacusia oraz siłę dla najbliższych" - czytamy.

Kim był Jacek Magiera?

Na koniec brat zmarłego Jacka Magiery podziękował za dotychczasowe wyrazy współczucia: "Dziękujemy za ogromne wsparcie". Jacek Magiera był wychowankiem Rakowa Częstochowa. Największe sukcesy jako piłkarz odnosił z Legią Warszawa, z którą zdobył m.in. dwa mistrzostwa Polski. Ostatnio pracował w Śląsku Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju. W 2025 r. został drugim trenerem reprezentacji Polski. Miał 49 lat.

