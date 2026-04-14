Dziennik Gazeta Prawana logo

Oszustwo „na mandat” KAS. Fałszywe ulotki za wycieraczkami aut. MF ostrzega

oprac. Tomasz Lipczyński
wczoraj, 13:57
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Resort finansów ostrzegł we wtorek przed nową metodą oszustwa – fałszywymi ulotkami z logo Krajowej Administracji Skarbowej, które trafiają za wycieraczki samochodów i wzywają do zapłaty rzekomych mandatów. Ministerstwo podkreśliło, że KAS nie wystawia mandatów w takiej formie, a umieszczone na ulotkach kody QR mogą prowadzić do zainfekowania urządzenia i utraty danych. Urzędnicy apelują o ostrożność i ignorowanie podejrzanych wezwań.

KAS nie wystawia mandatów w formie ulotek

Ministerstwo Finansów we wtorek ostrzegło przed oszustami, którzy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i rozsyłają fałszywe ulotki z wezwaniem do zapłaty. Resort przypomniał, że KAS nie wystawia mandatów w formie ulotek.

Ostrzegamy przed oszustami, którzy wkładają za wycieraczki samochodów fałszywe ulotki z logo KAS i kodem QR w sprawie mandatów karnych” – poinformowało we wtorek na swoich stronach internetowych Ministerstwo Finansów. „KAS nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów karnych za wykroczenia drogowe w postaci ulotek informacyjnych. Takie wydruki z bezprawnie użytym logo KAS pochodzą od oszustów” – podał również resort.

Niebezpieczny kod QR

MF wyjaśniło, że znajdujący się w treści ulotki kod QR może zawierać szkodliwy adres URL. Adres ten może zawierać oprogramowanie instalujące szkodliwego wirusa, który z kolei może doprowadzić do utraty danych.

„Przestrzegamy przed tego typu oszustwami i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności” – zaznaczył resort finansów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: krajoszustwoprzestępcyfałszywy mandat
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOszustwo „na mandat” KAS. Fałszywe ulotki za wycieraczkami aut. MF ostrzega »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj