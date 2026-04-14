Oszustwo „na mandat” KAS. Fałszywe ulotki za wycieraczkami aut. MF ostrzega

KAS nie wystawia mandatów w formie ulotek

Ministerstwo Finansów we wtorek ostrzegło przed oszustami, którzy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i rozsyłają fałszywe ulotki z wezwaniem do zapłaty. Resort przypomniał, że KAS nie wystawia mandatów w formie ulotek.

„Ostrzegamy przed oszustami, którzy wkładają za wycieraczki samochodów fałszywe ulotki z logo KAS i kodem QR w sprawie mandatów karnych” – poinformowało we wtorek na swoich stronach internetowych Ministerstwo Finansów. „KAS nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów karnych za wykroczenia drogowe w postaci ulotek informacyjnych. Takie wydruki z bezprawnie użytym logo KAS pochodzą od oszustów” – podał również resort.

Niebezpieczny kod QR

MF wyjaśniło, że znajdujący się w treści ulotki kod QR może zawierać szkodliwy adres URL. Adres ten może zawierać oprogramowanie instalujące szkodliwego wirusa, który z kolei może doprowadzić do utraty danych.

„Przestrzegamy przed tego typu oszustwami i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności” – zaznaczył resort finansów.