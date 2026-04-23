Ks. Olszewski chce pozwać premiera Tuska. Prawnicy zażądają nawet 450 tys. zł

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 08:50
Ks. Michał Olszewski zapowiada zdecydowane kroki prawne przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi. Jak informuje Radio Maryja, prawnicy duchownego przygotowują prywatny akt oskarżenia oraz pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Sprawa dotyczy wypowiedzi szefa rządu na temat rzekomego finansowania obrony księdza z pieniędzy pochodzących od giełdy kryptowalut. Kapłan domaga się 450 tys. zł zadośćuczynienia, które zamierza przekazać na pomoc osobom cierpiącym na stres pourazowy (PTSD).

O co oskarżył szef rządu?

Zarzuty premiera padły w pierwszej połowie kwietnia podczas posiedzenia Rady Ministrów. Donald Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że prezes giełdy Zondacrypto, Przemysław Kral, wpłacił 450 tys. zł na rzecz fundacji związanej ze Zbigniewem Ziobrą. Według premiera, część tych środków miała trafić na opłacenie prawników broniących Dariusza Mateckiego oraz właśnie ks. Michała Olszewskiego. Tusk wspomniał również o innych przelewach na rzecz fundacji polityków Konfederacji.

Prawnicy odpierają zarzuty: To nieprawda

Obrońcy kapłana stanowczo zaprzeczają rewelacjom premiera. Mecenas Krzysztof Wąsowski ujawnił realne źródła finansowania obrony księdza:

  • Zgromadzenie Księży Sercanów: Finansuje udział mec. Wąsowskiego.
  • Działalność pro bono: Mecenas Skwarzyński pracuje bez wynagrodzenia.
  • Przyjaciele kapłana: Opłacają trzeciego obrońcę, przy czym osoby te nie mają żadnych związków z rynkiem kryptowalut.

Prawnicy podkreślają, że słowa szefa rządu o opłacaniu ich pracy z pieniędzy od Zondacrypto to "całkowita nieprawda".

Pieniądze na walkę ze stresem pourazowym

Jeśli sąd przyzna ks. Olszewskiemu żądane 450 tys. zł, duchowny nie zatrzyma tych pieniędzy dla siebie. Jego obrońca przekazał, że kapłan przeznaczy całą kwotę na walkę z chorobami stresu pourazowego (PTSD). To schorzenie dotyka coraz większą liczbę ludzi, a ks. Olszewski chce w ten sposób wesprzeć ich leczenie i terapię.

oprac. Olga Skórko
