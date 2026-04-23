Dziennik Gazeta Prawana logo

Ser z popularnej sieci wycofany ze sprzedaży. Ostrzeżenie GIS przed groźną bakterią

Beata Zatońska
wczoraj, 21:20
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
GIS ostrzega przed partią sera wędzonego
Kaufland Polska wycofuje ze sprzedaży produkt "Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!". Dotyczy to wszystkich partii, które dotychczas zostały wprowadzone do obrotu - informuje GIS. W serze wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes, która może prowadzić do listeriozy.

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. poinformował o wycofaniu trzech partii produktu "Rolada Ustrzycka, K- Stąd takie Dobre!" o numerach partii: W062/A, W062/B i W062/C z terminem przydatności do spożycia do 03.06.2026.

Ser wędzony wycofany z sieci Kaufland

W czwartek Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że sieć wycofuje ze sprzedaży wszystkie partie produktu "Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!", które dotychczas zostały wprowadzone do obrotu. "Powodem tej decyzji jest wykrycie obecności bakterii obecności bakterii Listeria monocytogenes w kolejnych partiach w badaniach właścicielskich przeprowadzonych przez producenta" - informuje GIS. Dodano, że ustalanie przyczyn skażenia produktu jest w toku.

Klamka zapadła. Warner Bros. sprzedany, TVN może czekać rewolucja
Klamka zapadła. Warner Bros. sprzedany, TVN może czekać rewolucja
tego-sera-nie-kupuj-w-kauflandzie-39124771.png
Przed tym serem ostrzega GIS

Szczegóły dotyczące produktów:

  • Nazwa produktu:  Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!
  • Numer partii: wszystkie
  • Termin przydatności do spożycia: wszystkie
  • Producent: AGRONA Sp. z o. o. sp. k., ul. Szkolna 23,19-100 Mońki, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20081602 WE
  • Wyprodukowano dla:  Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: GISserkomunikat
Powiązane
Ursula von der Leyen
Mamy tekst umowy pożyczkowej SAFE. Ursula von der Leyen chwali Polskę
Łukasz Litewka
Prezydent i premier żegnają Łukasza Litewkę. "Będzie nam brakowało jego wielkiego serca"
Donald Trump
Donald Trump rozkazał "bezwzględne niszczenie". Chodzi o Cieśninę Ormuz
Zobacz
|
Policjant kontroluje samochód stan techniczny auta i światła
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid
Toyota Corolla ostro tanieje. Silnik 5. generacji hitem, Polacy kupują w ciemno
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn w szóstym odcinku serialu "Madison"
Kultowy twórca nie zawiódł. Finałowy odcinek serialu uznany najlepszym
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Stack,Of,Books,On,Colorful,Background
QUIZ. Język polski. Poziom maturalny. Ostatnie pytanie to małe wyzwanie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj