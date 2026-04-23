Ser z popularnej sieci wycofany ze sprzedaży. Ostrzeżenie GIS przed groźną bakterią

Kaufland Polska wycofuje ze sprzedaży produkt "Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!". Dotyczy to wszystkich partii, które dotychczas zostały wprowadzone do obrotu - informuje GIS. W serze wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes, która może prowadzić do listeriozy.
Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. poinformował o wycofaniu trzech partii produktu "Rolada Ustrzycka, K- Stąd takie Dobre!" o numerach partii: W062/A, W062/B i W062/C z terminem przydatności do spożycia do 03.06.2026.
Ser wędzony wycofany z sieci Kaufland
W czwartek Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że sieć wycofuje ze sprzedaży wszystkie partie produktu "Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!", które dotychczas zostały wprowadzone do obrotu. "Powodem tej decyzji jest wykrycie obecności bakterii obecności bakterii Listeria monocytogenes w kolejnych partiach w badaniach właścicielskich przeprowadzonych przez producenta" - informuje GIS. Dodano, że ustalanie przyczyn skażenia produktu jest w toku.
Przed tym serem ostrzega GIS
Szczegóły dotyczące produktów:
- Nazwa produktu: Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!
- Numer partii: wszystkie
- Termin przydatności do spożycia: wszystkie
- Producent: AGRONA Sp. z o. o. sp. k., ul. Szkolna 23,19-100 Mońki, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20081602 WE
- Wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław
Źródło dziennik.pl
