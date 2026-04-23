Prezydent i premier żegnają Łukasza Litewkę. "Będzie nam brakowało jego wielkiego serca"

Łukasz Litewka, znany ze swojej działalności charytatywnej i wrażliwości na krzywdę słabszych, zginął w wypadku, gdy jechał na rowerze. Wjechał w niego samochód osobowy. Kierowca został zatrzymany.

Łukasz Litewka - poseł i działacz społeczny

Łukasz Litewka zdobył mandat poselski w 2023 r. Wcześniej był radnym Sosnowca. Był znany ze swojej działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci i ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Prezydent Karol Nawrocki żegna Łukasza Litewkę

Prezydent Karol Nawrocki napisał, że z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. „Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju” - napisał prezydent na X.

Marta Nawrocka: trudno uwierzyć

Wpis zamieściła również Marta Nawrocka. "Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać" - podkreśliła pierwsza dama.

Premier Donald Tusk składa kondolencje

Premier Donald Tusk we wpisie poświęconym posłowi Łukaszowi Litewce napisał, że "zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom". Złożył wyrazy współczucie rodzinie i bliskim.