Donald Trump rozkazał "bezwzględne niszczenie". Chodzi o Cieśninę Ormuz

Wojna z Iranem, rozpoczęta przez USA i Izrael 28 lutego, została wstrzymana od czasu zawieszenia broni 8 kwietnia, ale Izrael ostrzegł w czwartek, że jest gotowy do wznowienia ataków. Sytuacja jest więc niepewna.

Trump rozkazuje Marynarce Wojennej USA

"Rozkazałem Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych ostrzelać i zniszczyć każdą łódź, nawet małą (wszystkie ich okręty, a jest ich 159, spoczywają na dnie morza!), która zaminowuje wody Cieśniny Ormuz. Ma nie być żadnego wahania” - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. "Ponadto nasze trałowce właśnie oczyszczają Cieśninę. Niniejszym nakazuję kontynuację tych działań, ale na potrójnym poziomie!" - dodał.

Iran zaminował Cieśninę Ormuz

Jak napisał w czwartek "Washington Post", przedstawiciele Pentagonu przekazali komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, że Iran mógł postawić 20 lub więcej min w cieśninie, część z których umieszczono przy użyciu małych łodzi. Jak dotąd nie było jednak informacji, by Iran kontynuował minowanie cieśniny już po zawieszeniu broni.

Tyle może potrwać rozminowanie Cieśniny Ormuz

Urzędnicy mieli ocenić, że całkowite usunięcie min postawionych w Cieśninie Ormuz przez Iran może zająć sześć miesięcy. Resort miał też powiadomić, że operacja raczej nie może zostać przeprowadzona przed zakończeniem wojny USA z Iranem. Taka ocena Pentagonu oznacza, że skutki gospodarcze obecnego konfliktu mogą utrzymywać się do końca roku albo nawet dłużej - podkreślił dziennik.