Donald Trump rozkazał "bezwzględne niszczenie". Chodzi o Cieśninę Ormuz

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
wczoraj, 20:03
Donald Trump znowu grozi
Prezydent USA Donald Trump rozkazał siłom USA niszczenie każdej łodzi umieszczającej miny w cieśninie Ormuz. Oznajmił też, że rozkazał "potrojenie" tempa rozminowywania cieśniny.

Wojna z Iranem, rozpoczęta przez USA i Izrael 28 lutego, została wstrzymana od czasu zawieszenia broni 8 kwietnia, ale Izrael ostrzegł w czwartek, że jest gotowy do wznowienia ataków. Sytuacja jest więc niepewna.

Trump rozkazuje Marynarce Wojennej USA

"Rozkazałem Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych ostrzelać i zniszczyć każdą łódź, nawet małą (wszystkie ich okręty, a jest ich 159, spoczywają na dnie morza!), która zaminowuje wody Cieśniny Ormuz. Ma nie być żadnego wahania” - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. "Ponadto nasze trałowce właśnie oczyszczają Cieśninę. Niniejszym nakazuję kontynuację tych działań, ale na potrójnym poziomie!" - dodał.

Erdogan: Pracujemy nad przedłużeniem rozejmu pomiędzy USA i Iranem. Trump zapowiada "niesamowite dwa dni"

Iran zaminował Cieśninę Ormuz

Jak napisał w czwartek "Washington Post", przedstawiciele Pentagonu przekazali komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, że Iran mógł postawić 20 lub więcej min w cieśninie, część z których umieszczono przy użyciu małych łodzi. Jak dotąd nie było jednak informacji, by Iran kontynuował minowanie cieśniny już po zawieszeniu broni.

Trump segreguje sojuszników. Ma listę "grzecznych i niegrzecznych" krajów NATO. Co z Polską?

Tyle może potrwać rozminowanie Cieśniny Ormuz

Urzędnicy mieli ocenić, że całkowite usunięcie min postawionych w Cieśninie Ormuz przez Iran może zająć sześć miesięcy. Resort miał też powiadomić, że operacja raczej nie może zostać przeprowadzona przed zakończeniem wojny USA z Iranem. Taka ocena Pentagonu oznacza, że skutki gospodarcze obecnego konfliktu mogą utrzymywać się do końca roku albo nawet dłużej - podkreślił dziennik.

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
