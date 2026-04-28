Dziennik Gazeta Prawana logo

Kim są Polacy uwolnieni przez Białoruś? Na liście zakonnik i przedsiębiorca

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 16:01
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
We wtorek władze Białorusi przekazały stronie polskiej trzech więzionych Polaków oraz dwóch obywateli Mołdawii. Dziennikarz śledczy Radia ZET, Mariusz Gierszewski, ustalił tożsamość wszystkich uwolnionych rodaków. Obok znanego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, wolność odzyskał ojciec Grzegorz Gaweł, zatrzymany przez KGB, oraz polski przedsiębiorca skazany na 14 lat łagru.

Najgłośniejszym nazwiskiem na liście uwolnionych jest Andrzej Poczobut. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" i działacz polskiej mniejszości spędził w białoruskich aresztach i koloniach karnych ponad pięć lat. Służby Łukaszenki zatrzymały go w 2021 roku. Dwa lata później sąd skazał go na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Poczobut przez lata relacjonował sytuację na Białorusi, co stało się powodem jego politycznego prześladowania.

Zakonnik uwolniony

Drugim uwolnionym Polakiem jest ojciec Grzegorz Gaweł. Jak podaje Radio ZET, białoruskie KGB ujęło zakonnika we wrześniu 2025 roku w miejscowości Lepel, tuż przy polskiej granicy. Białoruskie organy ścigania postawiły mu bardzo poważne zarzuty. Twierdziły, że duchowny gromadził informacje o manewrach wojskowych Zapad-25 oraz próbował werbować Białorusinów do współpracy z obcym wywiadem. Teraz zakonnik jest już bezpieczny.

Przedsiębiorca z rekordowym wyrokiem

Trzeci uwolniony Polak to przedsiębiorca, którego nazwisko pozostaje na razie niepubliczne. Mężczyzna ten usłyszał jeden z najwyższych wyroków za rzekomą działalność na szkodę Białorusi. Sąd skazał go na 14 lat kolonii karnej pod zarzutem szpiegostwa. Radio ZET potwierdziło, że on również znalazł się w grupie pięciu osób przekazanych przez Mińsk (wraz z dwoma obywatelami Mołdawii).

Białoruś przekazała więźniów we wtorek. Operacja ta kończy wielomiesięczne starania o wyciągnięcie Polaków z białoruskiego systemu represji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Radio ZET
Tematy: Alaksandr ŁukaszenkaAndrzej Poczobutwięźniowie
Powiązane
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKim są Polacy uwolnieni przez Białoruś? Na liście zakonnik i przedsiębiorca »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj