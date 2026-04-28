Władze Białorusi uwolniły Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości narodowej, uznawanego przez społeczność międzynarodową za więźnia politycznego.

Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 r. i od tamtej pory przebywał za kratami.

Andrzej Poczobut uwolniony

Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk załączając zdjęcie z z uwolnionym dziennikarzem.

Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2026

Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 r. został zatrzymany. Władze białoruskie przypisały jego działaniom – polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach – znamiona "rehabilitacji nazizmu”. Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 r. skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował we wtorek, że dzień wcześniej spotkał się ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Białorusi Johnem Coale'm. Przy udziale amerykańskich dyplomatów w 2025 r. odzyskało wolność kilka grup białoruskich więźniów politycznych - wówczas nie było wśród nich Poczobuta.

Wymiana więźniów

Białoruska agencja Biełta poinformowała o wymianie więźniów na granicy polsko-białoruskiej. "To kulminacja złożonego i długotrwałego procesu negocjacyjnego między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu RP, prowadzonego na bezpośrednie polecenie Aleksandra Łukaszenki" - podano.

"W wyniku operacji dziesięciu obywateli różnych krajów zostało uwolnionych i mogło połączyć się z rodzinami. Wśród uwolnionych znaleźli się obywatele Białorusi, którzy wykonywali szczególnie ważne misje w interesie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i zdolności obronnych naszego kraju. Los tych osób, na każdym etapie ich działalności, znajduje się pod szczególną kontrolą Aleksandra Łukaszenki" - czytamy.

Dodano, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta zostało przeprowadzone w odpowiedzi na "osobistą prośbę" matki Poczobuta oraz aktywistki Andżeliki Borys.