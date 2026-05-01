MEN wprowadza nową funkcję dla nauczycieli. ZNP: Kolejny obowiązek bez wynagrodzenia

Projekt zakłada m.in. zagwarantowanie uczniom ustawowego prawa do kształtowania własnego wyglądu, skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz utworzenie sieci rzeczników uczniowskich na czterech szczeblach: krajowym, wojewódzkim, szkolnym i - opcjonalnie - gminnym. Ostatnia propozycja wzbudza najwięcej kontrowersji.

Koszty utrzymania rzeczników praw ucznia

Jak podaje łódzki ZNP, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe koszt utrzymania Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich i jego wojewódzkich filii wyniesie 5 743 645,12 zł rocznie, czyli prawie 6 mln zł.

Oto jakie będą ich wynagrodzenia:

Krajowy Rzecznik – 19 700 zł brutto miesięcznie

Wojewódzcy rzecznicy – 10 200 zł brutto miesięcznie

Dla porównania koszt pracy szkolnych rzeczników praw uczniowskich w całej Polsce wyniesie 0 zł. Funkcję szkolnych rzeczników automatycznie przejmie opiekun samorządu uczniowskiego, bez żadnego dodatku - bulwersuje się ZNP.

Obowiązki szkolnego rzecznika praw uczniowskich

Związek wylicza obowiązki szkolnego rzecznika praw uczniowskich. Należą do nich m.in:

monitorowanie przestrzegania praw ucznia,

działania edukacyjne i informacyjne na temat praw i obowiązków uczniowskich,

wspieranie społeczności szkolnej,

współpraca z rzecznikiem krajowym, wojewódzkim, gminnym i powiatowym,

przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, także anonimowych,

prowadzenie mediacji,

ZNP: To jest granda i kpina

"Czy ktoś naprawdę uważa, że nauczyciel - który już dziś aby przeżyć do pierwszego" pracuje ponad normę - ma jeszcze z uśmiechem wziąć na siebie obowiązki, za które inni dostają 19 tysięcy zł miesięcznie?" - pyta retorycznie ZNP.

Zdaniem związkowców to jest granda i kpina. "To jest pokazanie nauczycielom, gdzie jest ich miejsce w 'dwudziestej gospodarce świata'. MEN proponuje kolejną reformę, na wdrożenie której nie zapewnia odpowiednich środków, a odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie przerzuca na barki nauczycieli. I nic dziwnego, że wielu z nas zaczyna się 'gotować'. Bo ile można znosić traktowanie nauczycieli jak darmowej siły roboczej?" - pyta ZNP.