Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Choć uznawany jest za postać kontrowersyjną, z jego usług często korzystają ci, którzy poszukują bliskich im zaginionych osób.

Przepowiednie jasnowidza Jackowskiego. Wiele dotyczy wojen

Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się swoimi wizjami w sieci. Dotyczą one zazwyczaj świata polityki oraz konfliktów zbrojnych, które trwają zarówno za naszą wschodnią granicą, jak też na Bliskim Wschodzie. Bywa, że wieszczy wojnę i związane z nią skutki.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Ta dotyczy matury

Tym razem jednak przepowiedział coś zupełnie innego. Ta wizja jasnowidza Jackowskiego z pewnością zaciekawi niejednego maturzystę. Egzamin dojrzałości zbliża się wielkimi krokami. Już w poniedziałek, 4 maja uczniowie w całej Polsce przystąpią do pierwszego egzaminu, którym będzie ten z języka polskiego.

W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Krzysztof Jackowski wyznał, że on sam nie zdawał matury, dlatego "ma problem z odpowiedzią na to pytanie". Nie zostawił jednak pytania, co będzie na maturze z języka polskiego, bez odpowiedzi.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Jaka lektura będzie na polskim?

Tegoroczna matura będzie łatwa. Będzie uznana za prostą - powiedział. W dalszej części swojej odpowiedzi na to pytanie, dodał, że lekturą, na której skupi się matura z języka polskiego będzie "Lalka" Prusa. Nie sama „Lalka”, tylko jeszcze pozytywizm - dodał. Czy dobrze przewidział maturalną lekturę? Tego dowiemy się już w poniedziałek, 4 maja, kiedy rozpocznie się ten egzamin dojrzałości.