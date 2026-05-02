2 maja w Polsce obchodzone jest Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji na krakowskich Błoniach z flag ułożono kontur Polski, które potem zostały rozdane mieszkańcom.

Doda zaśpiewała hymn Polski

Jednym z punktów a właściwie kulminacją tych obchodów był występ Dody. Piosenkarka zaśpiewała podczas uroczystości Mazurka Dąbrowskiego. Dzień wcześniej w swoich mediach społecznościowych mówiła o tym, że wykona hymn narodowy. Przyznała, że podobnie, jak jej ojciec, kocha Polskę i jest wielką patriotką.

Tak internauci ocenili występ Dody

Doda zaskoczyła wszystkich nie tylko swoim wykonaniem, ale także stylizacją, w której pojawiła się na scenie. Miała na sobie białą suknię a na nią narzuconą biało-czerwoną pelerynę, która przywodziła na myśl flagę Polski. Wykonanie hymnu szybko trafiło do internetu. Internauci natychmiast wydali werdykt. Jak ocenili jej występ?

"Ona naprawdę potrafi śpiewać"; "Jedno z niewielu prostych, solidnych wykonań, bez zbędnych udziwnień. Takie, jakie powinno być"; "Przyznam, że jestem zachwycona tym wykonaniem" - pisali.

"Ciarki, duma i serce na dłoni…"

"Królowa. To nie było zwykłe wykonanie, to było coś, co czuć głęboko w środku. Ciarki, duma i serce na dłoni… tak właśnie śpiewa się dla ludzi, nie tylko dla sceny. Dobro narodowe bez dwóch zdań" - można było przeczytać w komentarzach.