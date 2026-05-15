Siedem osób porażonych piorunem na Giewoncie; jedna ciężko ranna

Beata Zatońska
dzisiaj, 21:16
Do wypadku doszło na Giewoncie/Shutterstock
Groźny wypadek w Tatrach. Siedem osób zostało porażonych piorunem w piątek w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn - podsumowało działania TOPR.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do TOPR w piątek o godz. 12.50. Z informacji przekazanych ratownikowi dyżurnemu wynikało, że jedna z porażonych osób jest ciężko ranna, a kolejni turyści odnieśli lżejsze obrażenia.

Bardzo trudne warunki pogodowe w Tatrach

Jak przekazali ratownicy z Zakopanego, mimo bardzo trudnych warunków pogodowych - silnego wiatru i opadów deszczu - udało się dotrzeć śmigłowcem na Przełęcz Kondracką, skąd ratownicy TOPR pieszo udali się na miejsce zdarzenia.

Siedem osób w szpitalu

Najciężej poszkodowana osoba, po udzieleniu pierwszej pomocy, została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Pozostała czwórka turystów została sprowadzona przez ratowników na Halę Kondratową, a następnie przewieziona samochodem do szpitala. Jak przekazało TOPR, dwie kolejne osoby poszkodowane w wyniku burzy w Tatrach zgłosiły się do szpitala samodzielnie kilka godzin po zdarzeniu.

Ostrzeżenie TOPR przed weekendem w Tatrach

Ratownicy ostrzegają, że w najbliższy weekend warunki do uprawiania turystyki górskiej będą niekorzystne. Prognozowane są opady deszczu, a w wyższych partiach Tatr też śniegu. W sobotę mogą wystąpić burze. TOPR przypomina, że powyżej 1700 m n.p.m. nadal utrzymują się warunki zimowe i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

157 osób rannych na Giewoncie przed siedmiu laty

Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 r. po uderzeniu pioruna w kopułę szczytową Giewontu. Zginęły wówczas cztery osoby, w tym dwoje dzieci, a 157 osób zostało rannych.

