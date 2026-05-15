Program "Must be the music" kolejny raz wrócił na antenę Polsatu. To już 2. edycja tego talent show po 9 latach przerwy. Podczas dwóch półfinałów widzowie wybrali po czterech uczestników, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału.

Finał "Must be the music". Kto wystąpił w finale?

W jury show Polsatu ponownie znaleźli się Miusoh, Natalia Schroeder, Dawid Kwiatkowski oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Ich wybory nie zawsze podobały się widzom i internautom. Ostatecznie jury wybrało 16 uczestników, którzy zaprezentowali się w dwóch półfinałach "Must be the music".

W każdym z nich wystąpiło ośmiu artystów a czterech z każdego półfinałowego odcinka "Must be the music" zakwalifikowało się decyzją widzów do ścisłego finału. Podczas finału show Polsatu, który odbył się 15 maja wystąpili:

Piotr Odoszewski

Robert Wiewióra

Julia Gawlik

Asia Smajdor

Sad Smiles

Duet z Pienin

Wiktoria "Vicky" Korończuk

Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

Imasleep

Finał "Must be the music". Kto walczył o główną wygraną?

To spośród nich widzowie wybrali trzech finalistów, którzy zawalczyli o występ na Polsat Hit Festiwal 2026 i nagrodę w wysokości 250 tys. złotych. Do ścisłego finału programu "Must be the music" weszli:

Imasleep

Piotr Odoszewski

Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

Finał "Must be the music". Kto wygrał program?

Po kolejnych finałowych występach trójki uczestników i głosowaniu widzów, wyłoniono zwycięzcę programu "Must be the music". Trzecie miejsce w tej edycji zajął zespół Imasleep. Drugie miejsce Piotr Odoszewski. Piosenkarz dostał także dodatkową nagrodę specjalną w wysokości 30 tys. złotych.

Program wygrała Marcelina "Marcycha" Ruczyńska. To ona wystąpi podczas Polsat Hit Festiwal i otrzymała w nagrodę 250 tys. złotych.