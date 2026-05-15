Finał "Must be the music". Kto wygrał program?

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 23:13
Finał "Must be the music". Kto wygrał program?/AKPA
Finał programu "Must be the music" odbył się w piątek, 15 maja. Na scenie wystąpiło ośmiu finalistów. Każdy z nich zaśpiewał piosenkę, której wcześniej nie wykonywał. Do ścisłego finały weszło trzech uczestników. Kto wygrał program? Kto zaśpiewa podczas Polsat Hit Festiwal 2026 i otrzymał główną nagrodę?

Program "Must be the music" kolejny raz wrócił na antenę Polsatu. To już 2. edycja tego talent show po 9 latach przerwy. Podczas dwóch półfinałów widzowie wybrali po czterech uczestników, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału.

Finał "Must be the music". Kto wystąpił w finale?

W jury show Polsatu ponownie znaleźli się Miusoh, Natalia Schroeder, Dawid Kwiatkowski oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Ich wybory nie zawsze podobały się widzom i internautom. Ostatecznie jury wybrało 16 uczestników, którzy zaprezentowali się w dwóch półfinałach "Must be the music".

W każdym z nich wystąpiło ośmiu artystów a czterech z każdego półfinałowego odcinka "Must be the music" zakwalifikowało się decyzją widzów do ścisłego finału. Podczas finału show Polsatu, który odbył się 15 maja wystąpili:

  • Piotr Odoszewski
  • Robert Wiewióra
  • Julia Gawlik
  • Asia Smajdor
  • Sad Smiles
  • Duet z Pienin
  • Wiktoria "Vicky" Korończuk
  • Marcelina "Marcycha" Ruczyńska
  • Imasleep

Finał "Must be the music". Kto walczył o główną wygraną?

To spośród nich widzowie wybrali trzech finalistów, którzy zawalczyli o występ na Polsat Hit Festiwal 2026 i nagrodę w wysokości 250 tys. złotych. Do ścisłego finału programu "Must be the music" weszli:

  • Imasleep
  • Piotr Odoszewski
  • Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

Finał "Must be the music". Kto wygrał program?

Po kolejnych finałowych występach trójki uczestników i głosowaniu widzów, wyłoniono zwycięzcę programu "Must be the music". Trzecie miejsce w tej edycji zajął zespół Imasleep. Drugie miejsce Piotr Odoszewski. Piosenkarz dostał także dodatkową nagrodę specjalną w wysokości 30 tys. złotych.

Program wygrała Marcelina "Marcycha" Ruczyńska. To ona wystąpi podczas Polsat Hit Festiwal i otrzymała w nagrodę 250 tys. złotych.

Finał "Must be the music". Kto wygrał program?
