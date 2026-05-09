Finał "The Voice Kids". Kto wygrał program?

Marta Kawczyńska
wczoraj, 23:25
Finał 9. edycji "The Voice Kids" okazał się wyjątkowo emocjonalny. Cleo nie mogła powstrzymać łez, gdy śpiewali finaliści z jej drużyny. Z trudem wybrała jedną osobę, która przeszła do ostatecznej rozrywki. W ekipach Tribbsa i Blanki również nie brakowało emocji. Kto wygrał tę edycję "The Voice Kids"? Do kogo trafiła główna nagroda?

Finał "The Voice Kids" odbył się w sobotni wieczór, 9 maja. Do walki o główną wygraną stanęli uczestnicy z trzech drużyn. Emocji nie brakowało. Wzruszali się nie tylko uczestnicy, ale też trenerzy.

Emocje w finale "The Voice Kids"

Cleo, która jest jurorką z najdłuższym stażem w obrotowym fotelu "The Voice Kids", okazała się w tej edycji najbardziej wrażliwą trenerką w historii programu. Gdy na scenie śpiewali uczestnicy z jej drużyny wciąż płakała. Głos łamał się przy każdym wypowiedzianym słowie. Mnie do tej pory trzęsą się ręce, bo tak bardzo to wszystko przeżywam dzisiaj z wami. Przepraszam, ale ja się tak z nimi wszystkimi związałam - próbowała opanować emocje Cleo.

Jeszcze trudniej było jej wybrać, zgodnie z zasadami programu, jedną osobę, która trafiła do finału. Emocji nie brakowało również w drużynach Tribbsa i Blanki. Tu wybór tego jednego uczestnika lub uczestniczki również do łatwych nie należał.

Finał "The Voice Kids". Co otrzyma zwycięzca?

Nagrodami w 9. edycji "The Voice Kids" były statuetka Najlepszego Głosu 9. edycji "The Voice Kids", kontrakt płytowy, nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój talentu oraz możliwość reprezentowania Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026.

Finał "The Voice Kids". Kto wystąpił w finale?

W ostatecznym, finałowym starciu udział wzięli uczestnicy ze wszystkich drużyn. Z każdej trenerzy wybrali po trzy osoby, które wystąpiły w ostatnim odcinku. Tymi osobami są:

z drużyny Cleo

  • Leon Skorupski
  • Oliwia Johnson
  • Ola Piłat

z drużyny Blanki

  • Anna Jankowska
  • Antonina Grobelna
  • Alan Lubiński

z drużyny Tribbsa

  • Amelia Łęczycka
  • Wiktor Sas
  • Leon Pawlikowski.

Kto wygrał "The Voice Kids"?

Do ścisłego finału przeszła trójka finalistów. Wśród nich byli Oliwia Johnson, Antonina Grobelna oraz Wiktor Sas. Głosami widzów 9. edycję "The Voice Kids" wygrał Wiktor Sas.

