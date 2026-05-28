Smutne wieści z "The Voice of Poland". Nie żyje 21-letni Olaf Kwiatkowski

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 09:43
Nie żyje Olaf Kwiatkowski. 21-latek był asystentem produkcji w programie "The Voice of Poland". Informację o jego śmierci podano w mediach społecznościowych tego muzycznego formatu. Wśród osób, które pożegnały chłopaka są m.in. Baron i Margaret.

Informacja o śmierci Olafa Kwiatkowskiego obiegła media w środę wieczorem, 27 maja. Chłopak pracował w ekipie programu "The Voice of Poland". Miał zaledwie 21 lat.

Kim był Olaf Kwiatkowski?

Olaf Kwiatkowski pracował w programie jako runner oraz asystent produkcji. W poście, jaki został opublikowany w mediach społecznościowych współpracownicy wspominali go jako niezwykle życzliwą i uśmiechniętą osobę, która od lat była częścią "rodziny The Voice".

"19 maja 2026 roku, w wieku zaledwie 21 lat, odszedł nasz przyjaciel i członek rodziny The Voice Olaf Kwiatkowski. Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka" - napisano.

"Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości. W imieniu Rochstara i Telewizji Polskiej pragniemy złożyć Ewie, całej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii" - napisano.

Podano szczegóły pogrzebu Olafa Kwiatkowskiego

Podano również, kiedy odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Olaf Kwiatkowski zostanie pochowany w Szczytnie. Msza pogrzebowa odbędzie się 29 maja o godz. 12:00 w kościele pw. Chrystusa Króla w tej miejscowości. Rodzina oraz współpracownicy poprosili o uszanowanie prywatności w tym wyjątkowo trudnym czasie.

Gwiazdy żegnają Olafa Kwiatkowskiego

Olafa Kwiatkowskiego pożegnali w sieci nie tylko fani programu, ale także gwiazdy formatu "The Voice of Poland". "Najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny Olafa" - napisał Baron. "Oh, wyrazy współczucia dla rodziny" - dodała Margaret. Emotki ze złamanym sercem dodała m.in. Cleo, Maciej Musiał, Tribbs czy Maffashion.

