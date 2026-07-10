Męskie Granie 2026 wystartowało dwa tygodnie temu. Pierwszym przystankiem na trasie był Żywiec. Męskie Granie to od lat jedna z największych i cieszących się uznaniem słuchaczy letnich imprez muzycznych w Polsce.

Męskie Granie 2026. Kto wchodzi w skład Męskie Granie Orkiestra?

Stałym i charakterystycznym elementem Męskiego Grania jest Męskie Granie Orkiestra składająca się zazwyczaj z trójki muzyków. Artyści przygotowują specjalną piosenkę, która określana jest mianem hymnu Męskiego Grania.

Męskie Granie 2026. Jaka piosenka jest hymnem?

W tym roku w skład Męskie Granie Orkiestra wchodzą Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Tegorocznym hymnem jest piosenka "Nareszcie". Po raz pierwszy w historii Męskiego Grania jest też drugi hymn, czyli piosenka "Tańczę".

Pierwszy przystankiem Męskiego Grania 2026 był Żywiec. Drugi to Poznań. To właśnie tu w nadchodzący weekend, czyli w piątek, 10 lipca i w sobotę, 11 lipca, odbędą się koncerty w ramach imprezy.

Męskie Granie 2026. Poznań. Pierwszy dzień. Kto i o której wystąpi?

Kto wystąpi w Poznaniu podczas pierwszego dnia Męskiego Grania 2026? O której godzinie odbędą się koncerty? Oto dokładny harmonogram koncertów w Poznaniu w piątek, 10 lipca.

Scena Główna

17:00 - Yana

18:10 - Zakopower XX Miuosh

19:30 - Kacperczyk

21:05 - Sistars

22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika

23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Scena Ż: