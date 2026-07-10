Męskie Granie 2026 wystartowało dwa tygodnie temu. Pierwszym przystankiem na trasie był Żywiec. Męskie Granie to od lat jedna z największych i cieszących się uznaniem słuchaczy letnich imprez muzycznych w Polsce.
Męskie Granie 2026. Kto wchodzi w skład Męskie Granie Orkiestra?
Stałym i charakterystycznym elementem Męskiego Grania jest Męskie Granie Orkiestra składająca się zazwyczaj z trójki muzyków. Artyści przygotowują specjalną piosenkę, która określana jest mianem hymnu Męskiego Grania.
Męskie Granie 2026. Jaka piosenka jest hymnem?
W tym roku w skład Męskie Granie Orkiestra wchodzą Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Tegorocznym hymnem jest piosenka "Nareszcie". Po raz pierwszy w historii Męskiego Grania jest też drugi hymn, czyli piosenka "Tańczę".
Pierwszy przystankiem Męskiego Grania 2026 był Żywiec. Drugi to Poznań. To właśnie tu w nadchodzący weekend, czyli w piątek, 10 lipca i w sobotę, 11 lipca, odbędą się koncerty w ramach imprezy.
Męskie Granie 2026. Poznań. Pierwszy dzień. Kto i o której wystąpi?
Kto wystąpi w Poznaniu podczas pierwszego dnia Męskiego Grania 2026? O której godzinie odbędą się koncerty? Oto dokładny harmonogram koncertów w Poznaniu w piątek, 10 lipca.
Scena Główna
- 17:00 - Yana
- 18:10 - Zakopower XX Miuosh
- 19:30 - Kacperczyk
- 21:05 - Sistars
- 22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika
- 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult
Scena Ż:
- 17:40 - Kuba i Kuba
- 18:55 - Daria ze Śląska
- 20:20 - Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade
- 22:00 - Radio Maria. Hoshii gra /Ż/Peszek.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.