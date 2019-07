Film autorstwa Rafała Betlejewskiego ukazał się w sieci 8 lipca i natychmiast zrobiło się wokół niego głośno. Autor zestawił bowiem wypowiedzi 5-letniego Bartka, który choć urodził się Zosią, to czuje się chłopcem, z komentarzem Zofii Klepackiej. Okazało się, że sportsmenka znana z ostrej krytyki środowisk LGBT+ nie wie jaka jest różnica między transseksualizmem i transpłuciowością i nie rozumie pojęcia tożsamości płciowej, które myli z popędem seksualnym. Nie potrafiła także powiedzieć, dlaczego chce chronić dzieci przed "ideologią LGBT", skoro samo LGBT dotyczy także dzieci.

Reportaż ukazuje również problem, z jakim boryka się mama Bartka, próbując zapewnić swojemu dziecku jak najlepsze warunki rozwoju. Wbrew specjalistycznym opiniom, które mówią jasno, że Bartek ma męską tożsamość płciową, personel przedszkola, do którego uczęszcza, uparcie nazywa go Zosią i odmawia zmiany swojego sposobu postępowania wobec dziecka.

Wystąpienie w reportażu, w którym opowiedziała o transpłciowości swojego dziecka, przysporzyło pani Dorocie Świercz dodatkowych problemów. Kobieta stała się bowiem celem ataków dziennikarzy Telewizji Polskiej. Jak opowiedziała Rafałowi Betlejewskiemu w kolejnym nagraniu, namawiana przez redaktora programu "Alarm" Piotra Sułka na udział w kolejnym reportażu, konsekwentnie odmawiała. Dziennikarz nie dawał jednak za wygraną i wraz z ekipą telewizyjną napadł na panią Dorotę w osiedlowej restauracji:

Poczułam się śledzona i napadnięta przez dziennikarza TVP. Był to pan Piotr Sułek. Pod pozorem chęci pomocy, chciał nakręcić ze mną reportaż dla TVP1 na co ja się nie zgodziłam. Obawiałam się, że będzie to wykorzystane przeciwko mnie, że będzie to program szkalujący. Postanowił mnie odnaleźć w moim miejscu zamieszkania. Wpadł do restauracji, w której byłam z dziećmi i zasypał mnie lawiną pytań. Nie mieli żadnych oporów, że są dzieci, a dzieci były przerażone

Dorota Świercz zapewniła, że nie zamierza odpuścić ekipie TVP, ponieważ nie chce żyć w strachu:

Ja chcę w tym kraju zostać i żyć normalnie, mimo propozycji wyjazdu za granicę, bo wiele osób mi mówi, że tu się nie da żyć. Nie chcę, żeby pan Piotr Sułek zastraszał mnie i szkalował

Rafał Betlejewski zapowiedział także, że po zamknięciu zbiórki pieniędzy na pomoc dla pani Doroty i jej dzieci, otwiera kolejną, w której będzie można wpłacać pieniądze na pomoc innym dzieciom LGBT.