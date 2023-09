Reklama

Rządowe programy "Czyste Powietrze" oraz "Ciepłe Mieszkanie"

Jak podaje GOV.pl "Ciepłe Mieszkanie" jest uzupełnieniem programu "Czyste Powietrze”. Ten drugi był skierowany do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub też wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych posiadających własną księgę wieczystą. Natomiast program "Ciepłe Mieszkanie" skierowany jest między innymi do właścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Jaki jest cel programu "Ciepłe Mieszkanie"?

Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza, podobnie jak uruchomiony 5 lat temu program "Czyste Powietrze", który cieszył się bardzo dużą popularnością. Jak podała szefowa resortu klimatu i środowiska, minister Anna Moskwa podczas konferencji prasowej 21 września 2023 w Radomiu, projekt "Ciepłe Mieszkanie" umożliwia wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Zatem mogą z niego skorzystać mieszkańcy kamienic, wspólnot mieszkaniowych, a także lokatorzy mieszkań komunalnych. "Ciepłe Mieszkanie" jest odpowiedzią na informację od samorządowców. Podkreślali oni to, że brakuje im programu, który umożliwiłby termomodernizację oraz wymianę pieca w mieszkaniach komunalnych.

Co finansuje program "Ciepłe Mieszkanie"?

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe - tak zwanych "kopciuchów" - a także na zakup i montaż źródła ciepła lub też podłączenia lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Ponadto sfinansowany może być także zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na dotację, która obejmie demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku a także na zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub też ogrzewania i cwu (ciepłej wody użytkowej). Ponadto - jak podaje GOV.pl - dotacja obejmie także "zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)."

Nabór wniosków do programu "Ciepłe Mieszkanie"

Nabór wniosków do programu dla gmin rozpocznie się 29 września 2023. Budżet projektu to 1,75 miliarda złotych. Wsparcie z programu wyniesie do 41 tys. zł dla osób fizycznych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Największe dofinansowania otrzymają mieszkańcy gmin, w których powietrze jest najbardziej zanieczyszczone. Program ma być realizowany do 2026 roku. Natomiast zobowiązania - czyli zawieranie przez WFOŚiGW umów z gminami - będą podejmowane do 30 czerwca 2024.