33-letni ostrołęczanin zgłosił utratę pieniędzy. Mężczyzna poinformował, że gdy szedł ulicą podjechało do niego dwóch mężczyzn, którzy przedstawili się jako policjanci z wydziału kryminalnego. Pod pretekstem wykonywania czynności służbowych, nakłonili go do oddania im pieniędzy.

Pokrzywdzony, będąc przekonanym, że ma do czynienia z policjantami dobrowolnie oddał im pieniądze w kwocie kilkuset złotych, po czym sprawcy odjechali.

W ich poszukiwania włączyli się prawdziwi kryminalni, którzy już po kilku godzinach ustalili personalia oszustów.

Zatrzymanie pierwszego z nich miało miejsce już kilkanaście godzin od zdarzenia, niedługo po tym został zatrzymany też drugi. Obydwaj to mieszkańcy Ostrołęki w wieku 22 i 23 lat. Ostatecznie obydwaj odpowiedzą za wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd celem uzyskania korzyści majątkowej, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.