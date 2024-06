Zaginięcie Iwony Wieczorek to sprawa, która od lat pozostaje nierozwiązana i wzbudza wiele emocji. Dziewczyna zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku i do dziś nie została odnaleziona. Co jakiś czas pojawiają się nowe informacje na temat tego, co mogło się wydarzyć i nowe tropy w śledztwie. Tak jest i teraz. Policja poszukuje kierowcy białego fiata cinquecento. Zdecydowano się na ustalenie jego tożsamości.

Oświadczenie policji ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

Kilka dni temu w sieci pojawiło się oświadczenie policji.

Policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy prowadzą tę sprawę, uzyskali informację, że związek z zaginięciem kobiety może mieć kierowca białego fiata cinquecento. Pojazd przemieszczał się 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 w Gdańsku ulicą Pomorską w rejonie Parku Reagana - brzmi jego treść.

Kogo poszukuje policja?

Jak ustaliła wp.pl nie przypadkowo to właśnie to auto jest poszukiwane. Nie jest to efekt kolejnej analizy nagrań z monitoringu, a konkretnych informacji o pewnej osobie, których jesteśmy w posiadaniu - pisze portal. Najprawdopodobniej celem publikacji nagrania jest ustalenie, kim są dwaj mężczyźni, których widać w prawym, górnym rogu. To oni mogą posiadać ważne informacje w tej sprawie.