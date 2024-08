Pogrzeb Jacka Jaworka odbył się we wtorek. Jak podaje "Fakt" prokuratura zaproponowała rodzinie, by ceremonia odbyła się z ochroną lub w tajemnicy. Bliscy mężczyzny zdecydowali się ostatecznie na to drugie rozwiązanie.

Gdzie odbył się pogrzeb Jacka Jaworka?

Jak pisze "Fakt" pojawiła się również propozycja, by podać do wiadomości publicznej fałszywą datę i miejsce pogrzebu i w ten sposób odwrócić uwagę mediów. Bliscy nie zdecydowali się na takie rozwiązanie, bo chcieli uniknąć dodatkowych komplikacji.

Pogrzeb nie odbył się, jak sugerowano wcześniej w sobotę a Jacek Jaworek nie został pochowany ani w Częstochowie, ani w Borowicach, gdzie popełnił zbrodnię i gdzie po trzech latach odnaleziono jego zwłoki.

Na to zdecydowała się rodzina Jacka Jaworka

Jak donosi informator "Faktu" istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego nazwisko nie znalazło się na płycie nagrobnej. Rodzina chce w ten sposób zapobiec profanacji miejsca pochówku.

Jacek Jaworek trzy lata temu zabił swojego brata, bratową i bratanka. Do zbrodni doszło w lipcu 2021 roku. Przeżył tylko drugi syn małżeństwa, bo ukrył się przed oprawcą w szafie. Od tamtego czasu policja nie mogła go złapać. Kilka tygodni temu jego zwłoki znaleziono na terenie obiektu sportowego w Dąbrowie Zielonej niedaleko miejscowości Borowce, gdzie doszło do zbrodni. Prokuratura po dokładnych badaniach potwierdziła, że to ciało poszukiwanego Jacka Jaworka.