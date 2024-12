Stanisław Tym to aktor znany z takich filmów jak "Miś", "Rejs" czy 'Rozmowy kontrolowane". Aktor zmarł 6 grudnia br. Przez ostatnie lata zmagał się z nowotworem żołądka, ale do końca swoich dni nie opuszczał go humor. Przeszedł poważną operację żołądka, która jak mówił w jednym z wywiadów wydłużyła jego życie o kilkanaście lat.

Stanisław Tym nie żyje. Jego ostatnia wola nie została spełniona

Jak ustalił "Super Express" ostatnią wolą Stanisława Tyma dotyczącą jego pochówku, było to aby jego prochy zostały złożone wśród drzew przy jego domu w Zakątach. To właśnie tam spędził ostatnie lata swojego życia i odpoczywał, kiedy nie pracował.

Niestety ostatnia wola Stanisława Tyma nie została spełniona. Wszystko przez polskie prawo. Od lat 50. XX wieku kwestia pochówku regulowana jest tak, że nie ma możliwości na takie gesty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urny z prochami zmarłych zostają złożone tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach na cmentarzach.

Pogrzeb Stanisława Tyma. Tu został pochowany

Pogrzeb Stanisława Tyma odbył się 17 grudnia. Rozpoczął się o godz. 11. Aktor został pochowany w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W ostatniej drodze towarzyszyli mu ludzie kultury. Pojawili się m.in. Krzysztof Materna, Cezary Żak, Szymon Majewski, Wiktor Zborowski czy Maja Komorowska.