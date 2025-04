Wybuch w remizie

Według informacji podanych przez Polsatnews.pl, w wyniku wybuchu szklanego pojemnika w remizie w Grębynicach pod Krakowem poszkodowanych zostało sześć osób, w tym pięcioro dzieci. Mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik KW PSP w Krakowie, poinformował portal, że sześć osób, w tym pięcioro dzieci zostało poszkodowanych w wyniku wybuchu szklanego pojemnika.

Tragedia podczas ćwiczeń

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w remizie strażackiej w Grębynicach. W czasie wybuchu w budynku odbywały się ćwiczenia młodzieżowych drużyn pożarniczych. Rzecznik krakowskiej straży pożarnej dodał, że poszkodowane dzieci są w wieku od ośmiu do dziesięciu lat. Na miejscu zdarzenia trwa akcja służb.