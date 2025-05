Co zabrać ze sobą na wybory prezydenckie 2025? Wymagane dokumenty

Aby wziąć udział w wyborach w Polsce, potrzebujesz przede wszystkim dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który pozwoli na potwierdzenie Twojej tożsamości. Jakie więc dokumenty należy zabrać ze sobą na wybory? Może to być: dowód osobisty, paszport, a także aplikacja mObywatel (zawierająca e-dowód). Ważne jest, aby dokument był ważny i umożliwiał jednoznaczną identyfikację wyborcy.

Jeśli będziesz głosować poza miejscem stałego zamieszkania, na podstawie wcześniej uzyskanego zaświadczenia o prawie do głosowania, koniecznie zabierz ze sobą to zaświadczenie. Uprawnia ono do jednorazowego głosowania w dowolnie wybranym lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Otrzymuje się dwa takie zaświadczenia – na pierwszą i ewentualną drugą turę.

Osoby, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika, powinny postępować zgodnie z procedurami związanymi z tymi formami głosowania, które również wymagają okazania dokumentu tożsamości.

Potrzebne dokumenty na wybory 2025: o tym musisz pamiętać!

Dokument musi być ważny, ponieważ nieważne dokumenty nie będą akceptowane. Nie jest wymagane zaświadczenie o prawie do głosowania ani żadne inne dodatkowe dokumenty. Nie trzeba brać ze sobą także numeru PESEL - komisja wyborcza będzie miała dostęp do spisu wyborców. Nie jest konieczne również posiadanie przy sobie zawiadomienia o wyborach (jeśli zostało przesłane).

Warto również sprawdzić wcześniej, gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy - informację taką można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy lub na stronie internetowej gminy.

Wybory prezydenckie 2025: w jaki sposób można głosować?

Głosowanie klasyczne . Złożenie wniosku o ujęcie w spisie wyborców lub zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców można składać do 13 maja 2025 roku - osobiście, korespondencyjnie, e-mailem lub przez internet (usługa "eWybory"). Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć do 15 maja 2025 roku – papierowo z własnoręcznym podpisem do właściwego urzędu (np. konsula lub urzędu gminy).

Głosowanie korespondencyjne . Jeśli chcesz głosować korespondencyjnie, otrzymasz pakiet wyborczy najpóźniej 6 dni przed wyborami, czyli do 12 maja 2025 roku. Pakiet wyborczy zawiera kartę do głosowania, koperty, oświadczenie o tajnym oddaniu głosu oraz instrukcję. Po wypełnieniu karty i podpisaniu oświadczenia, należy zakleić kopertę i przekazać ją Poczcie Polskiej zgodnie z terminami odbioru (najpóźniej w dniu wyborów 18 maja lub wcześniej).

Głosowanie przez pełnomocnika. Możliwe jest, jeśli masz ukończone 60 lat lub posiadasz orzeczenie o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do 9 maja 2025 roku. Wymagane dokumenty to: wniosek, zgoda pełnomocnika, dokument potwierdzający tożsamość, a w niektórych przypadkach orzeczenie o niepełnosprawności.

Podsumowanie: Co zabrać ze sobą na wybory prezydenckie 2025?

Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Jeśli głosujesz poza miejscem zameldowania – zaświadczenie o prawie do głosowania.

W przypadku głosowania korespondencyjnego – pakiet wyborczy , który otrzymasz wcześniej.

, który otrzymasz wcześniej. W przypadku głosowania przez pełnomocnika – odpowiednie pełnomocnictwo.

Warto pamiętać o terminach składania wniosków i odbioru dokumentów, aby bez problemów wziąć udział w wyborach 18 maja 2025 roku.