Atak na pielęgniarkę w szpitalu w Pruszkowie

W czwartek rano doszło do incydentu w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Około godz. 6 jeden z pacjentów zaatakował pielęgniarkę, która pełniła wówczas dyżur.

— Pacjent zaatakował pielęgniarkę. Mówiąc wprost, pobił pielęgniarkę — poinformowała Dorota Ronek z Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, cytowana przez Radio RDC.

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Na ten moment szczegóły ataku nie są znane.

- Dostałam informację, że sprawa została zgłoszona na policję, policja interweniowała. Koleżanka jest badana przez lekarzy na izbie przyjęć - powiedziała w rozmowie z Polsat News Zofia Czyż, przewodnicząca regionu mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Atak nożownika w szpitalu w Krakowie

To kolejny przypadek agresji wobec pracowników służby zdrowia w ostatnich dniach. We wtorek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie doszło do tragicznego ataku nożownika, w wyniku którego zginął lekarz ortopeda.

Jak podało Ministerstwo Sprawiedliwości, sprawcą był funkcjonariusz Służby Więziennej, który miał być niezadowolony z przebiegu leczenia. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został aresztowany.

Premier Donald Tusk zdecydował o odwołaniu dyrektora generalnego Służby Więziennej pułkownika Andrzeja Peckę. – Po ataku na załogę pogotowia ratunkowego pracujemy nad całym zestawem działań, które uczynią pracę lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, sanitariuszy bezpieczniejszą – zapowiedział Tusk.