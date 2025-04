Napad na lekarza w szpitalu

Wobec podejrzanego na wniosek prokuratury Sądu Rejonowy dla Krakowa-Podgórza zastosował areszt tymczasowy. Śledztwo wszczęła we wtorek Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze. W środę przeprowadzona została sekcja zwłok zmarłego lekarza. Według wstępnych ustaleń przekazanych przez rzeczniczkę prasową Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwię Bożek-Michalec, pokrzywdzonemu zadano liczne rany, głównie w obrębie serca i wątroby, niektóre z nich były głębokie na 16 cm

Reklama

Dymisja w służbie więziennej

Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Andrzej Pecka oświadczył w środę, że oddaje się do dyspozycji premiera Donalda Tuska w związku z zabójstwem lekarza w Krakowie. Premier Donald Tusk poinformował potem na konferencji prasowej, że odwołał pułkownika. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wątpliwościami dotyczącymi rzekomo opóźnionej reakcji Służby Więziennej na niepokojące sygnały dotyczące zachowania sprawcy, oddaję się do dyspozycji Pana Premiera Donalda Tuska - napisał płk Andrzej Pecka w oświadczeniu zamieszczonym na profilu Służby Więziennej na platformie X.

Reklama

Areszt dla napastnika

Podejrzanym w tej sprawie jest funkcjonariusz Służby Więziennej, wobec którego prokuratura zawnioskowała w środę o trzymiesięczny areszt. 35-letni podejrzany, funkcjonariusz Służby Więziennej, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Mężczyzna we wtorek wtargnął do gabinetu, w którym lekarz badał pacjentkę, i zaatakował medyka nożem.