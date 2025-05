Tomasz Solecki to lekarz ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który został zamordowany we wtorek, 29 kwietnia. Ataku dokonał 35-letni nożownik.

Napastnik wtargnął do jego gabinetu i zaatakował go nożem. Mężczyznę udało się obezwładnić i zatrzymać. Zaatakowanym lekarzem zajęli się od razu jego koledzy z oddziału i pobliskich szpitali. Niestety nie udało się go uratować. Doktor Tomasz Solecki zmarł na stole operacyjnym. Miał 43 lata.

Jest data pogrzebu Tomasza Soleckiego. Rodzina ma jedną prośbę

Nożownik to Jarosław W., który był strażnikiem więziennym. Podejrzany nie przyznał się do winy. Sąd nie miał wątpliwości co do zasadności jego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Zatrzymany zostanie objęty opieką psychiatryczną.

Reklama

Władze szpitala, w którym pracował Tomasz Solecki, poinformowały o dacie pogrzebu zmarłego lekarza. Msza żałobna odbędzie się w środę 7 maja o godzinie 13.40 w kaplicy na cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców w Krakowie. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Rodzina ma jedną prośbę do tych, którzy wybiorą się na pogrzeb. Prosi o nieskładanie kondolencji.

Śmierć Tomasza Soleckiego. Dzień żałoby w szpitalu

Krakowski szpital poinformował również o tym, że 6 maja będzie dniem żałoby po śmierci doktora Tomasza Soleckiego.

My, osoby kierujące Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, UJCM, medyczną częścią uczelni, oraz całym Uniwersytetem Jagiellońskim a także Okręgową Radą Lekarską w Krakowie ogłaszamy wtorek 6 maja dniem żałoby w naszych instytucjach - napisano w komunikacie.

Spotykamy się o godzinie 12.00 przed budynkiem SU w Krakowie, aby uczcić pamięć Doktora Tomasza Soleckiego oraz pokazać solidarność z jego Rodziną, a także, aby zaprotestować przeciw agresji w życiu społecznym, szczególnie tej kierowanej w stosunku do medyków - czytamy.