Program "Must be the music" powrócił na antenę Polsatu po 9 latach nieobecności. Od początku wzbudzał ogromne emocje. Widzowie często nie zgadzali się z opinią jurorów. Pierwszy półfinał również wywołał ogromne emocje. Tym razem to właśnie jurorom nie spodobały się wyniki głosowania widzów.

Finał "Must be the music". Kto zawalczy o wygraną?

W finale programu "Must be the music", który odbędzie się 16 maja (piątek) 2025, na scenie pojawi się ośmioro finalistów, wyłonionych w dwóch półfinałach dzięki głosom widzów. Będą to:

Dawid Dubajka

Helena Ciuraba

Zosia Karbowiak i Miód

Kuba i Kuba

Bonaventura

Gracjana Górka

Alien x Majtis

Weronika Ryba

Każdy z uczestników finału programu "Must be the music" zaśpiewa premierowy utwór, który zarówno jurorzy, jak i widzowie usłyszą po raz pierwszy. Już w trakcie trwania programu rozpocznie się głosowanie widzów na żywo. To oni zdecydują, kto spośród ósemki finalistów przejdzie do ścisłego finału.

Finał "Must be the music". Jak zostanie wybrany zwycięzca?

Do drugiego etapu programu "Must be the music" wejdzie trójka uczestników. Wszyscy ponownie zaprezentują się na scenie i tym razem wykonają piosenkę znaną widzom z wcześniejszych etapów programu – castingu lub półfinału. To będzie ich ostatnia szansa na to, by przypaść do gustu widzom, by na nich zagłosowali. To właśnie spośród tej trójki widzowie wybiorą zwycięzcę finału "Must be the music".

Finał "Must be the music". Kiedy i gdzie oglądać?

Finałowy odcinek 12. edycji programu "Must be the music" będzie można oglądać na żywo w piątek 16 maja od godz. 19:55 w Polsacie. Gościem specjalnym będzie zespół Enej, zwycięzca pierwszej edycji "Must Be The Music". Z kolei jurorzy show Polsatu czyli Miuosh i Natalia Szroeder, zaśpiewają utwór "Żurawie". Będzie on pierwszy raz premierowo zaprezentowany na żywo w telewizji.