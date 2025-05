Przelotny deszcz, burze z gradem i porywisty wiatr. Gdzie ta wiosna? Prognoza pogody na środę 21 maja 2025

Jaka pogoda w środę, 21 maja 2025 roku? Tego dnia pogoda w Polsce będzie kształtowana przez układy niskiego i wysokiego ciśnienia. Wschodnia i środkowa Polska znajdą się pod wpływem niżu znad północno-zachodniej Rosji, a także zanikającego frontu okluzji, co przyniesie chłodne i wilgotne powietrze arktyczne. Z kolei zachodnie regiony kraju stopniowo przejdą w obszar podwyższonego ciśnienia, z napływem polarnego powietrza morskiego.

Czy będzie padało w środę, 21 maja 2025 roku? Prognoza pogody

W środę, 21 maja, spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie, które będzie narastać od zachodu, prowadząc do przelotnych opadów deszczu. Na południu kraju, a także na linii od Wielkopolski przez Łódzkie do Opolskiego, miejscami wystąpią burze, lokalnie z gradem. Przewidywana suma opadów to do 15 mm.

Prognoza pogody na środę, 21 maja 2025 roku. Jaka będzie temperatura?

W środę, 21 maja, temperatury maksymalne wyniosą od 19 do 23 stopni Celsjusza na większości obszaru Polski. Chłodniej będzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą od 15 do 16 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w środę, 21 maja 2025 roku?

A czy w środę, 21 maja 2025 roku, będzie wiało? Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem nawet dość silny, miejscami porywisty, wiejący z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Na południowo-wschodnich krańcach kraju wiatr będzie południowy. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 65 km/h.