Kiedy wypada Boże Ciało w 2025 roku? Dlaczego zawsze obchodzimy to święto w czwartek?

Boże Ciało, oficjalnie znane jako Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to katolickie święto obchodzone od 1246 roku. Pomysł jego ustanowienia wyszedł od zakonnicy Julianny z Liège, późniejszej świętej. Twierdziła, że Jezus Chrystus ukazywał jej się w wizjach, prosząc o ustanowienie święta ku czci Eucharystii. Jej starania zyskały poparcie biskupa Liège, a później także papieża Urbana IV, który ogłosił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele.

Dlaczego w Boże Ciało organizuje się procesje?

Najbardziej rozpoznawalnym elementem obchodów Bożego Ciała są procesje eucharystyczne. Wierni, na czele z kapłanem niosącym monstrancję z Najświętszym Sakramentem, przechodzą ulicami miast i wsi. Podczas procesji zatrzymują się przy czterech ołtarzach, które symbolizują cztery Ewangelie. Uczestnicy śpiewają pieśni, a dziewczynki w białych sukienkach sypią kwiaty. W Polsce dodatkowo, w niektórych miejscowościach, takich jak Kraków czy Spycimierz, okna domów są przystrajane, a na ulicach tworzone są tzw. dywany kwiatowe.

Dlaczego Boże Ciało zawsze obchodzimy w czwartek?

Data Bożego Ciała jest ruchoma, ale zawsze przypada na czwartek – dokładnie 60 dni po Wielkanocy i w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Oznacza to, że święto może wypaść między 21 maja a 24 czerwca. Wybór czwartku nie jest przypadkowy. Ma on uzasadnienie teologiczne i symboliczne, nawiązując do Wielkiego Czwartku. To właśnie wtedy, podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje…". W ten sposób symbolizuje swoją obecność pod postacią chleba i wina.

Boże Ciało to dzień wolny od pracy

W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy i szkoły. Ponieważ zawsze wypada w czwartek, wiele osób korzysta z okazji, aby przedłużyć sobie weekend, biorąc urlop w piątek. Nie we wszystkich krajach Boże Ciało jest dniem wolnym. Na przykład we Włoszech czy we Francji procesje są mniej powszechne, a święto często przenosi się na najbliższą niedzielę. Natomiast w Niemczech Boże Ciało jest dniem wolnym tylko w niektórych landach.