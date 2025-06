Chłodne powietrze polarne i porywisty wiatr. Prognoza pogody na środę 18 czerwca 2025 roku

Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Yvonne, który przyniesie poprawę pogody od zachodu. Jednak wschodnie i południowo-wschodnie rejony kraju odczuły jeszcze wpływ niżu z chłodnym frontem, który we wtorek w nocy przyniósł deszcz i burze. Z północnego zachodu napływać będzie umiarkowanie chłodne, morskie powietrze polarne, co wpłynie na pogodę w kolejnych dniach.

Pogoda w środę, 18 czerwca 2025 roku

W środę, 18 czerwca 2025 roku, na południu Polski spodziewamy się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na pozostałym obszarze będzie przeważnie duże zachmurzenie, ale z możliwymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie, wystąpią przelotne opady deszczu, którym mogą towarzyszyć słabe burze.

Temperatura w środę, 18 czerwca 2025 roku

Termometry w środę, 18 czerwca 2025 roku, wskażą:

17 stopni Celsjusza nad morzem,

21-22 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie,

25-26 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie,

28-29 stopni Celsjusza na południu kraju.

Czy będzie wiało w środę, 18 czerwca 2025 roku?

W środę wiatr będzie wiał z kierunków północno-zachodnich i zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Na północnym wschodzie oraz wybrzeżu może być chwilami dość silny, osiągając w porywach prędkość do 60–70 km/h.

Pogoda w nocy ze środy na czwartek

W nocy ze środy (18 czerwca) na czwartek (19 czerwca) zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami, szczególnie na północy i zachodzie, mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na południu pojawią się rozpogodzenia, a opady nie są tam prognozowane. Temperatura spadnie do: 10 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, 11 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, około 14 stopni Celsjusza w centrum, do 16 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr osłabnie, będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Na północy nadal będzie porywisty, a nad morzem miejscami dość silny, osiągając w porywach do 60 km/h. Na południu możliwy jest wiatr zmienny i słaby.