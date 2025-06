Czy piątek po Bożym Ciele będzie dniem wolnym od pracy? Decyzja należy do prezydenta. Podpisze dokumenty?

Autor petycji argumentuje, że w praktyce wiele osób bierze w tym dniu urlop, aby wydłużyć sobie długi weekend po Bożym Ciele, a także zauważa, że komunikacja miejska często stosuje w tym czasie rozkłady sobotnie, a szkoły organizują przerwy świąteczne obejmujące ten dzień. Propozycja ma na celu umożliwienie spędzenia więcej czasu z rodziną i ułatwienie organizacji świątecznych dni wolnych.

Decyzja o ewentualnym ustanowieniu piątku po Bożym Ciele dniem wolnym od pracy należy do Prezydenta RP. Obecnie, po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy, decyzję tę podejmie prezydent-elekt Karol Nawrocki, który obejmie urząd 6 sierpnia 2025 roku. Jednak, według komentatorów, szanse na wprowadzenie tej zmiany w najbliższym czasie są niewielkie, głównie ze względu na opór ze strony biznesu i polityczne spory związane z podobnymi inicjatywami.

Czy piątek po Bożym Ciele w 2025 roku będzie wolny?

W praktyce w 2025 roku piątek po Bożym Ciele (20 czerwca) nie jest dniem wolnym ustawowo , ale w wielu urzędach i szkołach wprowadzane są tego dnia dni wolne lub dni dyrektorskie, a wielu pracowników korzysta z urlopu, aby mieć długi weekend. Do Kancelarii Prezydenta wpłynął projekt ustawy, który ma sprawić, że piątek po Bożym Ciele będzie dniem wolnym od pracy. Jak informuje Fakt.pl, los tej inicjatywy, opartej na petycji społecznej, spoczywa teraz w rękach przyszłego prezydenta, Karola Nawrockiego. Chęć wydłużenia weekendu po Bożym Ciele jest powszechna, a niektórzy pracownicy uciekają się nawet do zwolnień lekarskich, by uzyskać dodatkowy dzień wolny. W odpowiedzi na te praktyki, a także, by uregulować kwestię długich weekendów, do Kancelarii Prezydenta wpłynął projekt ustawy poszerzający listę dni wolnych od pracy.

Jakie dni miałyby być wolne?

Anonimowy autor petycji proponuje, by dni wolne od pracy przysługiwały również w:

Wielki Czwartek,

Wielki Piątek,

2 maja (Święto Flagi),

Piątek po Bożym Ciele,

2 listopada (Dzień Zaduszny),

31 grudnia (Sylwester).

Argumenty za dodatkowymi dniami wolnymi

Autor petycji argumentuje, że w dni takie jak 2 maja, 31 grudnia czy piątek po Bożym Ciele, komunikacja miejska często funkcjonuje według sobotnich rozkładów jazdy. Wskazuje również, że szkoły mają już ustalone przerwy świąteczne obejmujące Wielki Czwartek, 2 maja (tzw. majówka) oraz 31 grudnia (tzw. zimowa przerwa świąteczna).

Co dalej z projektem?

Kancelaria Prezydenta jest zobowiązana rozpatrzyć tę propozycję. Prezydent może podjąć inicjatywę ustawodawczą lub skierować wniosek do odpowiedniego ministerstwa. Ze względu na dużą liczbę wpływających petycji, sprawą tą najprawdopodobniej zajmą się podwładni Karola Nawrockiego, który obejmie urząd prezydenta 6 sierpnia, po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy. Oznacza to, że osoby, które w 2025 roku będą chciały mieć wolne po Bożym Ciele, będą musiały wziąć standardowy urlop.

Dni wolne od pracy w 2025 roku

Oto lista dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku: